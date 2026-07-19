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中東動盪 陸8月重啟北極航道

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

在全球供應鏈持續承壓、荷莫茲海峽等傳統航道通行風險不斷攀升的背景下，北極航道正加速成為真實可行的替代方案。中國大陸的海傑航運日前宣布，ＣＡＸ二○二六中歐北極快航將於八月中旬恢復運營，首輪計畫連續安排八個周班航次，自八月中旬持續至十月初。

俄羅斯衛星通訊社報導稱，這項安排，恰逢蘇伊士運河通行成本提高、霍爾木茲海峽安全局勢惡化，市場對多元化物流通道的需求正變得前所未有的迫切。

報導稱，七月十五日下午，中歐北極快航推介會在寧波環球航運廣場舉行。根據海傑航運公布的計畫，ＣＡＸ二○二六將採取「國內多港集結—寧波舟山港—英國費利克斯托港—歐洲選港直達」的運輸組織模式。依照現有班期，船舶將自八月十五日起每周從寧波舟山港啟航一班。最後一個已公布航次計畫於十月三日離開寧波，十月二十四日抵達費利克斯托。

報導提到，根據該公司公布的數據，從寧波舟山港經北極東北航道前往英國，ＣＡＸ海上運輸時間約二十天。中歐鐵路運輸通常需要約二十五天，經蘇伊士運河的傳統海運航線則普遍需要三十至四十天，繞行好望角則需要四十至五十天。

報導稱，對於新能源設備、儲能產品、汽車零件、高端製造產品、跨境電商貨物以及其他對交付周期較為敏感的貨物，這種時間優勢具有較強吸引力。

俄通社報導稱，自一九九○年代以來，俄羅斯一直致力於北極航道的建設開發。二○二四年八月，中俄北極航道合作分會正式成立；二○二五年，雙方商定共同建造高冰級貨櫃船。ＣＡＸ二○二六正是這項合作的直接體現。二○二五年貨運量與通航活躍度均創下歷史新高，全年總貨運量突破三千七百萬噸。

在目前的地緣形勢下，北極航道更顯其優勢，不僅航線更短也更安全，日益被視為一條可靠的戰略替代方案。但北極航道目前仍受季節窗口限制，尚無法全年穩定運作。

北極 中東 荷莫茲海峽

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