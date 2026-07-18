柬埔寨向大陸採購20架C909飛機 C919將開通首條定期國際航線

大陸國產民航飛機外銷又有進展。柬埔寨17日已向大陸中國商飛公司下單採購20架C909飛機，根據計畫，首批C909飛機將於2026年下半年開始交付並投入商業營運。此外，8月12日起大陸C919飛機將開闢首條常態化投入運營的定期國際客運航線，飛往蒙古國烏蘭巴托。

據中國僑網綜合柬埔寨媒體以及柬埔寨國家航空消息，7月17日，柬埔寨國家航空有限公司在上海與中國商用飛機有限責任公司正式簽署20架C909飛機採購協議。同時，柬埔寨民航國務秘書處與中國商飛簽署合作備忘錄，雙方將進一步深化民航領域合作，為C909飛機在柬埔寨順利運營提供保障。

柬埔寨政府網站也披露，17日上午柬埔寨首相洪瑪奈接見了中國商飛董事長兼總經理沈波。沈波強調，商飛與柬埔寨的合作不僅限於飛機銷售，還包括為柬埔寨民航部門人員和官員提供維護服務和人力資源培訓，中國商飛將於17日與柬埔寨民航國務秘書處簽署《民航戰略合作諒解備忘錄》，該合作將透過技術轉移、人力資源培訓、機場開發和維護以及技術支持。

洪瑪奈表示支持商飛與柬埔寨民航國務秘書處和柬埔寨航空合作制定的各項舉措和戰略計劃，這些舉措和計劃旨在進行人力資源培訓，從而促進柬埔寨民航業的現代化。同時，洪瑪奈重申，柬埔寨政府將繼續支持商飛，並隨時準備促進商飛與柬埔寨相關部會和機構，特別是柬埔寨民航國務秘書處之間的密切合作。

根據計畫，首批C909飛機將於2026年下半年開始分批交付並投入商業營運。

據中國商飛官網，原名ARJ21的C909飛機是大陸首次按照國際民航規章自行研製、具有自主智慧財產權的中短程新型渦扇支線客機，基本型客機78到97座，航程2,225至3,700公里，於2014年12月30日取得大陸民航局型號合格證，2017年7月9日取得民航局生產許可證。

近日人民日報援引中國商飛消息稱，C909已商運10年，累計交付186架，占大陸國內支線機隊70%。截至目前，C909飛機載客超過3,700萬人次，日均執飛超過500個航班。境外的部分已陸續開闢了印尼、寮國、越南等東南亞市場。截至目前，海外累計開通25條航線，通航28座城市，載客數超過100萬人次。

另據央視新聞18日消息，8月12日起，中國國際航空北京首都—烏蘭巴托航線將啟用C919大陸國產大飛機執飛，每日1班，這是C919飛機首條常態化投入運營的定期國際客運航線。民用航空網指出，在此之前，C919雖有出境相關紀錄，但均不屬於常態化商業運營，如在新加坡、杜拜國際航展完成靜態展示與試飛；國航、東航開通的飛往香港航線，也並不計入國際航線範疇。