英國鋼鐵遭「國有化」陸外交部：支持企業運用法律手段維權

英國鋼鐵公司（British Steel）6年前被大陸企業收購，近期則遭到英國政府對該公司施以國有化。繼大陸商務部提出不滿後，大陸外交部今表示，支持企業運用法律手段維權。

大陸外交部今天以「答記者問」形式表示，此事已引起中國民眾高度關注。英方如何處理此事將直接影響中國投資者對英投資環境的看法，影響中國民眾對英國政府信譽的看法。

該文強調，中英簽有投資保護協定，投資者的正當合法權益必須依法得到充分保障。

大陸外交部表示，中方敦促英方切實尊重市場原則和契約精神，找到包括如何賠償等雙方都能接受的解決方案。中方支持企業運用法律手段維權，正密切關注事件進展，必要時將採取維權措施。

據中新經緯，2019年5月英國鋼鐵公司宣布破產，債務總額高達8.8億英鎊，其核心生產基地上千名員工面臨失業。為了挽救英鋼，英國政府四處尋找買家，接觸了歐洲、日韓多家鋼企，但沒有一家願意接手。2020年3月，大陸民營企業敬業集團旗下的敬業鋼鐵有限公司以約5300萬至7000萬英鎊收購瀕臨倒閉的英鋼。自2020年以來，敬業集團已投資超過12億英鎊，但每日虧損仍高達約70萬英鎊。

2025年3月，敬業鋼鐵評估認為，高爐和煉鋼業務已難以為繼，計畫將高爐改造為電弧爐，但轉型至少需要英國政府10億英鎊支持，而英方僅願出資5億英鎊。談判破裂後，敬業鋼鐵準備有序關停虧損設施。2025年4月12日，英國議會緊急召回正在休會的議員，並在六個半小時內火速通過了《鋼鐵行業（特別措施）法案》，強行接管英鋼。