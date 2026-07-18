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騰訊高層：終端將是AI普及的最後一公里 但形式不一定

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
騰訊副總裁林松濤18日在騰訊AI應用創新論壇表示，騰訊覺得終端將是AI普及的最後一公里。 路透社
騰訊副總裁林松濤18日在騰訊AI應用創新論壇表示，騰訊覺得終端將是AI普及的最後一公里。 路透社

騰訊副總裁林松濤18日在騰訊AI應用創新論壇表示，騰訊覺得終端將是AI普及的最後一公里，終端的形式不一定，可能是PC、手機，甚至具身智能，而AI要真正創造價值，必須先理解企業和個人面臨的垂直領域需求。

「信報」報導，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高階會議在上海舉行，騰訊副總裁林松濤在騰訊AI應用創新論壇表示，今年全球AI應用百花齊放，大家從以前的有問必答的聊天助手類產品開始走向使命必達。

林松濤表示，使用Agent產品，當效率的瓶頸從獲取資訊開始轉向完成任務和真正交付結果，AI就不再只是一個雲端調動的工具，而是真要走向主動協同的終端智能夥伴；終端的形式不一定，可能是PC、手機，甚至具身智能。

他認為，真實場景是AI價值的第一現場，AI發展到今天，不同領域、企業、個體每天都遇到大量問題，不是大模型繼續升級迭代就能徹底解決；AI要真正創造價值，必須先理解企業和個人面臨的垂直領域需求。公司發現讓懂業務垂直領域的這些人去拿起AI，遠比讓懂AI的人去學業務快得多，能創造更大價值和能力。

林松濤表示，模型的差距正在縮小，但是工程的差距在拉開；現在主流模型推理的差距其實愈做愈廣，但能不能把它轉化為企業生產力，轉化為個人和組織的效率，是熱議的案例。

他指，模型更多決定AI上限，而工程決定下限，用戶會因為一個好功能而使用，但用戶如果能持續使用和信任，一定決定於工作的下限。一個好用的AI，它並不只是可以做得更快，應該還讓人有更多時間去思考，讓人回歸創造；希望AI可以真正成為每個人都能使用，每個組織都能協同的普惠的生產工具。

騰訊 上海 人工智能 AI

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