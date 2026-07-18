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非法提取模型結果？OpenAI、Anthropic控陸企「模型蒸餾」陸方駁斥

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國企業指責中國競爭對手非法提取美國頂尖AI模型輸出結果，大陸外交部部長助理劉彬18日駁斥相關指控。歐新社
美國企業指責中國競爭對手非法提取美國頂尖AI模型輸出結果，大陸外交部部長助理劉彬18日駁斥相關指控。歐新社

美國企業指責中國競爭對手非法提取美國頂尖AI模型輸出結果、借此提升自身模型能力，大陸外交部部長助理劉彬18日駁斥相關指控，並稱炒作「模型蒸餾」問題將適得其反。

「模型蒸餾」是指利用較舊的「教師模型」訓練新的「學生模型」，後者複製前者的能力，成本通常遠低於從零開始訓練全新模型。

彭博報導，大陸外交部部長助理劉彬18日在上海舉行的世界人工智能大會上表示，一些國家炒作模型蒸餾問題，是錯誤的也是適得其反的。

大陸AI新創企業月之暗面17日推出Kimi K3模型，在多項基準測試中的表現可媲美OpenAI和Anthropic。這項突破讓月之暗面備受全球關注，也讓「模型蒸餾」爭議再次成為輿論焦點。

Anthropic指出，月之暗面以及DeepSeek、MiniMax和阿里巴巴等部分中國企業，未經授權使用其模型，通過模型蒸餾的方式開發自身產品；OpenAI此前也曾對DeepSeek提出類似指控。

美國政府也正密切關注本國先進AI模型的技術優勢。美國上月曾短暫對AI企業實施出口管制，促使Anthropic一度暫停Fable 5和Mythos 5模型。川普政府目前正考慮設立獨立監管機構，並結合業界意見，對AI模型的安全性進行審查。

OpenAI 外交部 DeepSeek 人工智能

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