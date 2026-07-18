宜家出售8處賣場…進入大陸以來最大規模資產處置 為優化成本、提升效率

宜家中國規劃出售8處自有閒置資產，這是宜家進入中國市場將近30年來最大規模自有資產處置。宜家中國今年2月一口氣關閉7家實體賣場，目的在於優化成本、提升效率。

據北京日報集團「長安街知事」微信公眾號18日消息，宜家中國正在出售8處資產，這8處資產分別位於上海、廣州、天津、哈爾濱、南通、徐州、貴陽、寧波8座城市，這是宜家進入中國市場近30年來最大規模自有資產集中處置。

地產服務機構仲量聯行接受銷售委託。仲量聯行表示，這8處資產目前已經全面清空，沒有租約限制，可以現狀即時交付，座落地點均在各城市成熟商圈或重點發展板塊，適合轉型為長租公寓、社區商業、文旅綜合體或企業總部等用途。

這8處待售資產中，其中7處為今年2月集中關閉的賣場；貴陽宜家商場在2022年停止營運，這波一併納入資產處置清單。

宜家中國過去20多年採用「近郊拿地、自建賣場」的重資產擴張模式。

報導提到，近年線上家居電商、本地即時零售分流客源，大型商場客群到訪頻率下滑，加上土地、物業運作與人工等成本居高不下，低效率賣場持續壓縮盈利空間，宜家中國2024財年銷售額年減7.6%，相較2019年巔峰期，縮水逾3成。

宜家中國先前對於今年2月集中關閉7家實體賣場一事表示，這次調整不是由於相關賣場無法繼續經營，而是以優化成本、提升效率、重新配置資源為核心的主動轉型，後續將聚焦於開拓小型賣場、發展即時零售。