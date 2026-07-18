AI大會兩岸論壇 業界盼深化AI產業交流

2026人工智能（慧）大會在上海舉行，今天上午召開「兩岸論壇」，多位台灣與中國產學界人士齊聚探討兩岸AI領域發展。台灣業界人士表示，台灣電子供應鏈與中國市場各具優勢，盼深化AI產業合作。

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議（WAIC）17至20日在上海舉行，今天上午在上海世博中心召開「兩岸人工智能融合發展創新論壇」。中國方面出席人士包括中國大陸國台辦副主任潘賢掌、上海台辦主任金梅、中國工程院院士、北京清華大學車輛與運載學院教授李克強。

台灣方面出席人士包括台灣區電機電子工業同業公會常務理事葉力誠、台灣研發管理經理人協會理事長羅仁權、鼎捷數智董事長兼總裁葉子禎。

葉力誠代表電電公會表示，台灣擁有完整且具持續國際競爭力的電子製造供應鏈，在晶圓製造、關鍵組件與系統等方面累積深厚實力，為具身智慧的發展奠定良好基礎。中國擁有龐大的市場規模、非常完整的產業體系，以及豐富多元的應用場景，對人工智慧的技術創新與產業落地提供非常廣闊的發展空間。

他說，兩岸在人工智慧跟具身智慧的領域各具有優勢，有非常大的合作空間。盼在AI時代，雙方能夠持續深化合作，打造更完整的人工智慧產業生態，攜手提升在全球的競爭力。台灣區電機電子工業同業公會將會持續促進兩岸的產業交流。

潘賢掌致詞表示，今年有21家代表性科技企業在本屆論壇亮相，集中呈現兩岸人工智慧產業鏈的發展成果和前沿技術突破。未來他們將積極推動兩岸產業深度融合，推動人工智慧產業鏈上下游的協同創新；還將全力促進普惠共享發展，進一步提出惠及台胞台企的政策措施，把台企科技產業資源與大陸應用場景深度對接。

羅仁權在論壇上演講表示，機器人製造成本與製造業人力成本預計於2027至2028年出現黃金交叉，到2030年機器人單體成本將由2025年的5.5萬美元降至3.2萬美元。他估計，一台機器人可替代約3.5到4名工人。

羅仁權在演講中也談到機器人繳稅問題，他接受媒體聯訪時進一步表示，該問題在歐盟已被激烈討論，他認為未來機器人一定會需要繳稅，「因為每個勞工、每個工作人員都會被抽稅，那為什麼你享受這個卻不願意被抽稅呢？」雖然對機器人課稅有影響創新的疑慮，但他認為，政府收了稅，更能夠補助新的創新，才能做更多前瞻的事情。

針對台灣機器人發展，羅仁權表示，研究經費「真的是太少」。教授一年研究經費可能是新台幣200、300萬，中國大陸可能達千萬。相關領域發展還是需要由上而下，尤其是學術與科技方面，需要先有好的領導者，再來推動國家計劃或重點計劃，才能有較多資金投入研究。