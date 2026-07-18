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華為昇騰950超節點首次真機亮相WAIC 384超節點已商用超750套

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
華為首次展示支持1024張NPU（神經網路處理器）高速互聯的昇騰950超節點（Atlas 950 SuperPoD）真機。記者林宸誼／攝影
華為首次展示支持1024張NPU（神經網路處理器）高速互聯的昇騰950超節點（Atlas 950 SuperPoD）真機。記者林宸誼／攝影

在2026世界人工智慧大會（WAIC）上，大陸多家廠商不約而同將展示重點放在智算集群和超節點上。其中，華為首次展示支持1024張NPU（神經網路處理器）高速互聯的昇騰950超節點（Atlas 950 SuperPoD）真機，並披露去年發布的昇騰384超節點已累計規模商用超過750套。

真機亮相通常代表產品已經跨越實驗室驗證階段，在高速互聯、散熱設計、系統穩定性等工程能力上具備規模交付條件。

中興通訊則聯合壁仞科技、沐曦股份、燧原科技等多家大陸國產GPU企業，打造國產高性能Matrix超節點。中科曙光則首發scaleX十萬卡超智融合集群系統，這也是大陸規模最大的AI4S（科學智慧）計算集群。不同廠商採用不同技術路線，但共同指向一個趨勢，國產AI算力正從單晶片競爭邁向系統級集群能力競爭。

去年9月，華為輪值董事長徐直軍發布昇騰晶片的演進和目標。他表示，未來三年，華為已經規劃了昇騰多款晶片，包括950PR、950DT以及昇騰960和970。

其中，昇騰950系列按照不同訓練和推理場景劃分為950PR和950DT兩個型號，如今，Atlas 950 SuperPoD亮相，正是這一產品路線圖的落地。

由於受限於先進製程的獲取，華為單顆昇騰晶片的算力目前還難以直接與輝達晶片競爭。華為則透過「超節點+集群」的算力解決方案，滿足持續增長的算力需求。

超節點，是將數百至數千顆AI晶片高效互聯，形成‌物理上多機組成、邏輯上單機運行‌的超級計算單元，實現記憶體統一編址，解決大模型訓練中的「通信牆」瓶頸，大幅提升AI訓練推理效率。

透過資源的高效調度，超節點在一定程度上可以彌補晶片工藝代差。以Atlas 950 SuperPoD為例，以單櫃64卡為基本單元，支持1024張NPU卡高速互聯，並實現256TB統一記憶體編址。

不過集群也面臨能耗高、占地面積大等問題。徐直軍去年就表示，「只有依靠超節點和集群，才能持續為大陸AI提供充裕算力。」

值得注意的是，華為並不是少數押注超節點的企業。國外有輝達推出GB200 NVL72，並計畫進一步推出NVL144，透過NVLink Switch將更多GPU組成統一計算域；Meta宣布建設Prometheus和Hyperion兩座超大規模AI資料中心，目標部署數十萬張GPU。

此外，大陸的阿里、字節、騰訊、百度、中科曙光、浪潮信息、新華三等多家廠商也均推出超節點方案。

WAIC 華為 中興通訊

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