WAIC兩岸論壇 陸國台辦：兩岸優勢互補 積極推動深度融合

大陸國台辦副主任潘賢掌18日表示，兩岸在AI產業優勢互補，加大合作正當其時。大陸將積極推動兩岸產業深度融合，推動人工智慧產業鏈上下游的協同創新，把台企科技產業資源與大陸應用場景深度對接，讓人工智慧發展成果惠及更多兩岸同胞。

在上海舉辦的2026世界人工智能大會（WAIC），舉辦9屆以來，今年是第2年有兩岸展區及論壇。18日上午舉行的「兩岸人工智慧融合發展創新論壇」由國台辦海峽經濟科技合作中心、中國科技發展基金會主辦，台灣區電機電子工業同業公會、清華大學兩岸發展研究院、臨港新片區管委會等協辦，約150人參與論壇。

潘賢掌致詞時指出，大陸在人工智慧的商業化、規模化應用取得階段性突破，與人工智慧直接相關的電子專用材料製造、積體電路製造、工業機器人、三D列印設備等智慧製造，已成為全球專利的最大擁有國。

潘賢掌進一步補充，核心產業規模超人民幣1.2兆元，企業數量超6200家，日均Token調用量突破140萬例，這一方面帶動大模型智慧算力核心晶片，拉低了成本。

潘賢掌表示，大陸人工智慧領域數據資源豐富，產業體系完備，應用場景廣闊，人才儲備龐大，市場空間無限。「台灣在人工智慧領域也是翹楚，特別是半導體的電子精密製造等領域，具有突出的技術優勢，兩岸產業優勢互補，加大合作正當其時。」

潘賢掌提到，今年兩岸展區有21家代表性科技企業精彩亮相，為了讓兩岸同胞過上更加美好的日子，共同擁抱全球人工智慧變革，共同開拓人工智慧發展美好前景，共同分享中國式現代化發展紅利。「我們將積極推動兩岸產業深度融合，進一步啟動協同發展內生動力，推動人工智慧產業鏈上下游的協同創新，不斷釋放新的增長動能。

潘賢掌進一步補充，大陸將全力促進普惠共享發展，進一步公布惠及台胞採取的政策措施，加速科技成果落地轉化，把台企科技產業資源與大陸應用場景深度對接，讓人工智慧發展成果惠及更多兩岸同胞。

台灣區電機電子工業同業公會常務理事、英業達集團董事長葉力誠指出，台灣長期在ICT產業，有完整的國際競爭力的電子製造實力，有龐大的規模、完整的產業體系，以及豐富多元的應用的場景。

葉力誠表示，期待雙方能夠持續更深化的產業合作，打造更完整的人工智慧產業生態與需求，提升在全球的競爭力，電電公會也將會持續的促進兩岸的產業交流。

關於人工智慧在智慧聯網汽車領域應用，中國工程院院士、清華大學車輛與運載學院教授李克強表示，人工智慧本質上是一種技術工具，核心價值在於解決問題，而非單純追求技術先進性，AI是手段不是目的，怎麼用AI比AI是甚麼更重要，要以解決車輛基本安全、高效、綠色的任務入手，而不是技術到技術。

大陸人形機器人近期競相紮堆進廠「鎖螺絲」。臺灣研發管理經理人協會理事長羅仁權則認為，未來3到5年，「維持高性能」與「降低成本」兩條技術路線將並行發展。市場將經歷洗牌，最終存活的是少數具備核心技術並能解決實際問題的廠商。