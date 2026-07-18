陸氣象預警方案「媽祖」再升級 已導入7國、支援40多國試用

大陸近日公布多項氣象成果，包括「媽祖」吉布地2.0正式交付，並發布「媽祖」風雲衛星AI工具箱及氣象大語言模型「風和」。陸方表示，「媽祖」已導入巴基斯坦、吉布地等7國、支援40多國試用，並將推動在30國落地，體現中國的技術和服務輸出，幫助當地提升自主預警和應對氣候風險的能力。

2026世界人工智能大會（WAIC）上，中國公布一系列氣象成果：中國氣象智能預警方案「媽祖」吉布提2.0正式交付吉布提（吉布地），啟動中泰氣象災害智能預測預警聯合實驗室，還有發布「媽祖」風雲衛星AI工具箱、人工智慧氣象服務系統「風和」大語言模型並啟動全球開源計劃。

2025年，大陸氣象局在當年度的世界人工智能大會開幕式上，發布全民早期預警中國方案「媽祖」（MAZU），四個字母分別代表多災種（Multi-hazard）、預警（Alert）、零差距（Zero-gap）和普惠（Universal），為全球首個響應聯合國全民早期預警倡議的國家級行動方案。

這套基於人工智慧的多災種預警方案，整合多源觀測數據，搭載人工智慧氣象預報模型，開發出面向交通、能源、農業、低空經濟等領域的應用場景，具備全球災害及高影響天氣監測分析、預報預警、氣象服務和資訊發佈等能力，可根據國家和地區需求訂製氣象災害綜合預警服務。

2025年「媽祖」發布後，在巴基斯坦、衣索比亞、所羅門群島、約旦、斯里蘭卡、蒙古國、吉布地等7個國家導入應用，還支持40多國試用。中國也正式宣布推動氣象智慧預警方案「媽祖」在30個國家落地應用。

「媽祖」吉布提2.0集成封裝氣象晶片、智慧預報模型和監測預警終端，與此前部署的智能體協同運行，形成「測—報—警」一體化方案，將預報空間分辨率由9公里提升至3公里，預報時效達到3天，每6小時更新一次，新增「一鍵告警」和即時交互功能，可更精準預測極端天氣。

聯合國秘書長古特雷斯表示，「媽祖」推動聯合國全民早期預警倡議實現。中國的平台、衛星和人工智能模型已助力數十個國家提升早期預警能力，並與廣大發展中國家共建相關工具，支持各國自主發布預警。

大陸國家衛星中心主任王勁松表示，「媽祖」不僅僅是一項AI技術，更是全球智慧與本地智慧相融合的探索。體現中國的技術和服務輸出，也透過能力共享與本地化應用，幫助當地提升自主預警和應對氣候風險的能力。