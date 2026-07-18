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陸光通訊一哥中際旭創 拚8月在港 IPO
大陸光通訊龍頭中際旭創昨（17）日通過港交所上市聆訊，外界推估最快8月在港股IPO，由於法人認購需求強勁，募資上看70億美元，有望成為2026年港股最大IPO。
中際旭創表示，本次募集資金將主要用於光互聯技術研發、全球產能擴張、戰略併購及補充營運資金，將進一步提升公司全球化布局和產能擴張能力。
華爾街見聞援引知情人士透露，中際旭創公司原本計劃募資約50億美元，但由於路演期間法人機構投資者認購需求強勁，最終將募資目標上調至70億美元。招股書顯示，此次IPO由高盛、中金、摩根士丹利及廣發證券擔任聯席保薦人。
中際旭創A股2012年在深圳創業板上市，7月17日收盤人民幣979.46元，總市值約人民幣1.09兆元，今年來漲幅超過60%。
大陸AI算力投資進入新一輪擴張周期，中際旭創業績同步邁入高速增長階段。招股書顯示，2025年公司營收人民幣382.4億元，年增60.3%；淨利潤人民幣115.8億元，年增115.6%。
進入2026年，中際旭創增長進一步加速，今年第1季營收人民幣194.96億元，年增192.1%；淨利潤人民幣57.35億元，年增262%，單季盈利已超過2024年全年水平。
中際旭創今年第1季毛利率由去年同期36.1%升至45.5%，反映高速光通訊模組產品占比持續提升，以及規模效應進一步釋放。
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