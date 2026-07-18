陸光通訊一哥中際旭創 拚8月在港 IPO

寧德時代宣布，將在歐洲市場推進鈉電池應用，近期與歐洲新能源集成商Alfen N.V.簽署備忘錄，雙方計劃自2027年起，在荷蘭等西歐國家部署5吉瓦時（500萬度電）的「天恆鈉電儲能系統」。此次簽約象徵寧德時代鈉電儲能系統將在歐洲首批投入應用。

2026-07-18 01:11