世界人工智能大會／ 習近平喊 AI 賦能 暗批美國

大陸國家主席習近平表示，AI是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器，要抓住難得的歷史性機遇，鼓勵開源開放，合作共享，全面促進AI科技創新、產業發展、場景應用，協同推進傳統產業改造升級，新興產業培育壯大、未來產業前瞻布局，讓AI賦能千行百業。

2026世界人工智能大會（WAIC）昨（17）日在上海開幕，近年中美在AI領域競爭激烈，習近平首次出席該會議彰顯他對AI的重視，習近平暗批美國指出，應共同反對在AI領域泛化國家安全概念，把本國安全凌駕於他國安全之上的做法。

大陸並帶頭成立「世界人工智能合作組織」，組織總部設於上海，共有俄羅斯、印尼、巴基斯坦、哈薩克、寮國、等29國代表簽署成為創始會員國。協定明確這是獨立的政府間國際組織，旨在促進AI國際合作和全球治理，確保AI朝著有益、安全、公平方向健康有序發展。習近平稱，這是AI發展史的重要里程碑。

相較G7等歐美各國在2020年成立的人工智慧全球合作組織（GPAI）也是29國，但大陸並未參加，而是帶頭在上海成立新AI組織，顯示AI組織已經形成中美兩大國的新戰場。

習近平針對AI創新進入前所未有的活躍期後，人類如何與之相處、安全如何保障、治理如何跟上、普惠如何實現等提出四點意見。第一是堅持開放共贏，驅動創新發展。他表示，AI是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器，要鼓勵開源開放，合作共享，讓AI賦能千行百業。

第二，強化風險意識，確保安全可控。習近平強調，AI應當成為人類的可信工具，要高度重視AI引發的各類內生和衍生風險，推動構建法律法規、技術監測，築牢安全底線，防範濫用惡用，確保AI始終處於人類控制之下。

第三，鼓勵包容並蓄，促進文明共建。習近平說，AI發展和應用不應該侵蝕和損害世界文明多樣性和各國文化獨特性。要用全人類共同價值塑造AI的價值觀。

第四，倡導和衷共濟，完善全球治理。要踐行真正的多邊主義，切實發揮聯合國的重要作用，加強AI發展戰略、治理規則、技術標準的對接協調，要廣泛開展國際合作，幫助全球南方國家加強能力建設。

習近平並宣布，未來五年，大陸將面向發展中國家提供5,000個AI專題研修培訓名額。