人工智能大會設兩岸展區 台資企業布局AI應用

2026世界人工智能大會（WAIC）在上海開幕，並設有兩岸展區，多家台資企業參展，展示AI應用成果，如英業達虛實元邦以AI生成服裝搭配建議及骨骼健康報告、鼎捷數智推出企業智慧運行空間等。

「2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」17至20日在上海世博、張江、西岸「三地四館」舉行，官方稱有1100餘家參展企業。本次大會延續去年，再度設兩岸展區，10多家台資企業如英業達、聯發科、日月光、工業富聯、鼎捷數智等參展。

鼎捷數智董事長兼總裁葉子禎表示，鼎捷深耕工業軟體領域40餘年，在兩岸服務超過5萬家客戶。本次大會展示企業智能運行空間EIOSpace，該產品是一個「空間」，讓人跟智能體及智慧設備能在該空間高效協同運作，例如它能做報表、找出異常問題，生成分析報告並給予建議，葉子禎說，這將改變工作模式，走向人定義目標，AI交付成果。目前在台灣約有70多家客戶。

數字王國為視覺特效製作公司，總部位於香港，台灣威剛科技是其最大單一法人股東。此次展示許多AI生成的影視案例，合作對象包括央視、阿里雲、愛迪達、聯發科等。據數字王國負責人介紹，AI使特效製作時間大幅縮短，從前需要6個月才能完成的案子，現在只需要6週，可大幅減少人力成本。但高階的審美、鏡頭語言、剪輯等還是需要依賴人才及經驗進行判斷。

英業達旗下虛實元邦以發展AI應用為主，英業達元宇宙技術處研發總監顏大衛表示，英業達主業為伺服器，在硬體方面具備優勢，因此希望發展新方向。本次在人工智能大會上展出「元邦時尚家」與「元邦健管師」，使用者拍攝照片或依指示完成動作後，AI可分別生成服裝搭配建議及骨骼健康報告，目前正與台灣業者洽談合作。

此外，英業達在人工智能大會世博館還設有獨立展場，以展出伺服器為主。

中國大陸國台辦副主任潘賢掌與上海台辦主任金梅今天下午參觀兩岸展區，聽取各家企業介紹，並參觀中國氣象智能預警方案「媽祖」展區，及英業達展區。