快訊

烈焰沖天畫面曝！新北泰山鐵皮工廠火警 消防局出動34車趕往搶救

多空交戰 台指期夜盤率先反彈、高低震盪逾800點

聽新聞
0:00 / 0:00

人工智能大會設兩岸展區 台資企業布局AI應用

中央社／ 上海17日電

2026世界人工智能大會（WAIC）在上海開幕，並設有兩岸展區，多家台資企業參展，展示AI應用成果，如英業達虛實元邦以AI生成服裝搭配建議及骨骼健康報告、鼎捷數智推出企業智慧運行空間等。

「2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」17至20日在上海世博、張江、西岸「三地四館」舉行，官方稱有1100餘家參展企業。本次大會延續去年，再度設兩岸展區，10多家台資企業如英業達、聯發科、日月光、工業富聯、鼎捷數智等參展。

鼎捷數智董事長兼總裁葉子禎表示，鼎捷深耕工業軟體領域40餘年，在兩岸服務超過5萬家客戶。本次大會展示企業智能運行空間EIOSpace，該產品是一個「空間」，讓人跟智能體及智慧設備能在該空間高效協同運作，例如它能做報表、找出異常問題，生成分析報告並給予建議，葉子禎說，這將改變工作模式，走向人定義目標，AI交付成果。目前在台灣約有70多家客戶。

數字王國為視覺特效製作公司，總部位於香港，台灣威剛科技是其最大單一法人股東。此次展示許多AI生成的影視案例，合作對象包括央視、阿里雲、愛迪達、聯發科等。據數字王國負責人介紹，AI使特效製作時間大幅縮短，從前需要6個月才能完成的案子，現在只需要6週，可大幅減少人力成本。但高階的審美、鏡頭語言、剪輯等還是需要依賴人才及經驗進行判斷。

英業達旗下虛實元邦以發展AI應用為主，英業達元宇宙技術處研發總監顏大衛表示，英業達主業為伺服器，在硬體方面具備優勢，因此希望發展新方向。本次在人工智能大會上展出「元邦時尚家」與「元邦健管師」，使用者拍攝照片或依指示完成動作後，AI可分別生成服裝搭配建議及骨骼健康報告，目前正與台灣業者洽談合作。

此外，英業達在人工智能大會世博館還設有獨立展場，以展出伺服器為主。

中國大陸國台辦副主任潘賢掌與上海台辦主任金梅今天下午參觀兩岸展區，聽取各家企業介紹，並參觀中國氣象智能預警方案「媽祖」展區，及英業達展區。

延伸閱讀

人工智能大會17日登場 陸企大秀機器人應用

人工智能大會17日登場 強打陸國產機器人與晶片應用

習近平出席WAIC：反對AI領域泛化國家安全概念 早日形成全球治理框架

神雲科技亮相世界人工智能大會 全方位基礎架構引領代理式AI新紀元

相關新聞

突破封鎖 華為5G手機恢復海外上市

闊別六年，大陸通信設備大廠華為宣布恢復其高速通信標準「五Ｇ」手機海外市場。此次新品在海外上市，意味華為自二○一九年受美國制裁後，突破封鎖讓五Ｇ手機重返海外。

陸光通訊龍頭中際旭創通過港交所上市聆訊 募資上看70億美元

全球光通訊龍頭中際旭創17日通過港交所上市聆訊，外界推估最快8月在港股IPO，由於法人認購需求強勁，募資上看70億美元，有望成為2026年港股最大IPO。

大陸第一季外債增長 官方稱「正常現象」

大陸今年第一季外債有增長，官方表示，受外部環境變化、境內主體融資需求調整等因素的影響，外債在一定時期內有所波動是正常現象。第一季末全口徑外債餘額為2.41兆美元，環比增長3.6%，主要來自於三個部分：一是境外機構在境內的存款增加；二是境內主體自身融資需求有所增長，從境外借入的貸款增加...

5年商訟1691起…LV告茉莉奶白 BBC：贏了官司輸輿論、中掀抵制潮

國際奢侈品牌LV（路易威登）以「四葉花卉」圖案商標侵權為由告贏中國大陸茶飲品牌茉莉奶白，並獲判賠1030萬元人民幣之後，引發中國網友怒火，再扒出最近5年LV在中國發起近1700起商標訴訟，甚至國家知識產權局也告上法院...

機甲、平頭哥來了…AI大會登場 1100企業參展、300新品首發

2026世界人工智能大會（WAIC）17日開幕，今年有1100間企業參展，3000項展品集中亮相，有超300款產品全球首發，大會強打中國國產機器人與晶片應用；中國國家主席習近平將首次出席並發表主旨講話，闡明中國對人工智能發展和治理的政策立場和主張，中國倡議的「世界人工智能合作組織」將正式落地成立。

全球首場人形機器人格鬥賽「頭踢飛還在打」 甄子丹驚呼：不可思議

眾擎URKL全球首場人形機器人自由格鬥聯賽揭幕之夜，16日晚在深圳南山高能開戰，本次揭幕賽統一採用眾擎自研T800全尺寸人形機器人作為競技載體，32支全球頂尖戰隊包括北京清華大學、美國史丹福大學、香港大學等海內外知名高校團隊參賽，上演硬核比武對決，擂台之上鐵甲碰撞火星四濺，擔任嘉賓的知名動作影星甄子丹觀賽時直呼「不可思議」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。