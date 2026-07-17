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陸光通訊龍頭中際旭創通過港交所上市聆訊 募資上看70億美元

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導

全球光通訊龍頭中際旭創17日通過港交所上市聆訊，外界推估最快8月在港股IPO，由於法人認購需求強勁，募資上看70億美元，有望成為2026年港股最大IPO。

港交所17日公布，中際旭創已完成港交所上市聆訊。中際旭創表示，本次募集資金將主要用於光互聯技術研發、全球產能擴張、戰略併購及補充營運資金，將進一步提升公司全球化布局和產能擴張能力。

華爾街見聞報導援引知情人士透露，中際旭創公司原本計劃募資約50億美元，但由於路演期間法人機構投資者認購需求強勁，最終將募資目標上調至70億美元。招股書顯示，此次IPO由高盛、中金、摩根士丹利及廣發證券擔任聯席保薦人。

中際旭創A股早在2012年就在深圳創業板上市，7月17日收盤人民幣979.46元，總市值約人民幣1.09兆元，今年來累計漲幅超過60%。

大陸AI算力投資進入新一輪擴張週期，中際旭創業績同步邁入高速增長階段。招股書顯示，2025年公司營收人民幣382.4億元，年增60.3%；淨利潤人民幣115.8億元，年增115.6%。

進入2026年，中際旭創增長進一步加速，今年第1季營收人民幣194.96億元，年增192.1%；淨利潤人民幣57.35億元，年增262%，單季盈利已超過2024年全年水平。

中際旭創今年第1季毛利率由去年同期36.1%提升至45.5%，反映高速光通訊模組產品占比持續提升，以及規模效應進一步釋放。

根據灼識諮詢資料，中際旭創自2021年以來連續五年位居全球收入規模最大的光互聯解決方案供應商。

2025年，中際旭創在全球光互聯解決方案市占率達到21.2%；在高速數通光互聯市場，進一步提升至28.1%，繼續保持行業領先。技術迭代方面，分別於2018年、2020年及2023年率先實現400G、800G及1.6T光通訊模組量產，均較主要競爭對手提前約半年。

矽光子技術正成為中際旭創的核心競爭優勢。截至2026年第1季，採用矽光子技術的產品已貢獻高速產品系列約70%的收入。按收入計算，中際旭創也是2025年全球最大的矽光子光模組供應商。

中際旭創招股書指出，公司計畫將募集資金中的較大比例用於擴建全球產能，以支援1.6T及更高速率產品交付，同時推進3.2T光通訊模組研發及量產準備。

港交所 IPO

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