大陸A股三大指數齊跌 滬指跌幅3.05%

亞股一片慘綠。中國A股三大指數今天集體開低走低，尾盤跌勢加大，上證綜指（滬指）收跌3.05%、深證成指收跌5.4%、創業板指收跌7.15%。

中國A股三大指數17日均收跌。截至17日收盤，滬指收跌3.05%、報3764.15點；深證成指收跌5.4%，報13706.88點；創業板指收跌7.15%，報3428.63點。

半導體、算力硬體產業鏈股價大幅下挫，醫藥生物行業概念股掀起跌停潮，太陽能、機器人、商業航太、AI應用等題材也呈現跌勢；石油石化相關個股表現則是逆勢上揚。

中國數據資料庫Wind統計顯示，滬深兩市與北交所共481檔股票上漲；4997檔股票下跌，平盤僅有45檔股票。

澎湃新聞17日引述券商分析。國泰海通證券認為，目前市場處於震盪整固、結構再平衡階段，不是牛熊趨勢轉換轉折點，市場尚不具備系統性切換基礎，現在的科技板塊調整，更多的是階段性「高切低」（資金輪動），不是行情終局。

方正證券認為，市場跌勢起於A股自身調整與全球科技板塊下跌影響，調整過程也是風險釋放過程，一些業績高成長、估值相對合理的科技股，透過這波調整釋放做空動能，一旦全球市場企穩，還是可能成為資金追捧對象。