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台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

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香港恒指收盤下跌1.78% AI晶片股領跌

中央社／ 香港17日電

香港股市今天跟隨亞洲主要股市下跌，但跌幅相對較輕；恒生指數收盤下跌446點或1.78%，收報24562點，成交總額為港幣3473億元（合1兆4343億台幣）。

亞洲主要股市今天普遍急挫，據報導，台灣加權指數全日收報42671點，下跌2953點或6.47%；日本日經指數收報64141點，下跌2694點或4.03%；韓國股市今天因假期休市。

人工智慧（AI）股和晶片股是港股今天下跌的重災區，其中智譜收報1107元，下跌441元或28.48%；Minimax收報216元，急挫40元或15.62%；壁仞科技收報35.85元，下挫14.96%。

在晶片之中，華虹宏力收報138.7元，下跌18.7元或11.88%；中芯收報67.7元，下跌7.5元或9.97%。

市場分析家普遍認為，港股今天是跟隨亞洲主要股市下跌，跌幅所以較輕，是因為港股過去幾年一直低迷，股價處於低水平，泡沫成分較小。

香港 港股

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