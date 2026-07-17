陸企6年前收購英國鋼鐵突遭「國有化」 北京：對英政府決定堅決反對

英國鋼鐵公司（British Steel）6年前被大陸企業收購，近期則遭到英國政府對該公司施以國有化，對此大陸商務部發言人17日指出對英政府相關決定表示堅決反對和強烈不滿，並警告將採取有力措施堅定維護大陸企業利益。

大陸商務部新聞發言人17日上午在官網上，就英國政府將英國鋼鐵國有化發布答記者問。針對7月16日英國政府宣佈已通過相關立法，將大陸敬業集團旗下的英國鋼鐵公司國有化。該發言人表示，大陸對英政府相關決定表示堅決反對和強烈不滿。

該發言人，英鋼在敬業收購之前就已多年虧損。敬業收購後對英鋼注入巨額資金，使公司經營得以維繫，就業崗位得以保留。「英方罔顧敬業對英經濟社會做出的重要貢獻，以國家安全之名，強行接管、進而對英鋼實施國有化，嚴重損害了敬業的正當權益，嚴重挫傷了中國企業對英投資信心」。

大陸敦促英國政府遵守相關國際規則，切實履行中英投資保護協定有關義務，公平公正對待在英陸資企業，充分保障其正當合法權益。大陸將密切關注事件進展，支持大陸企業運用法律手段維權，並將採取有力措施堅定維護大陸企業利益。

這是大陸商務部5月14日以來，對此事第二度做出「答記者問」的評論。

而敬業鋼鐵於6月11日發布了一則聲明，指出「已於近期向英國政府啟動了雙邊投資協定下的磋商程序，要求英國政府尊重客觀事實，及時、充分、有效賠償敬業對英鋼的投資損失」。7月14日敬業鋼鐵再度發布聲明稱，遺憾的是，英國政府迄今未就此事對敬業做出任何正面回應。聲明強調，英國政府通過《鋼鐵行業（特別措施）法案》已實質性接管敬業對英鋼的運營權與重大決策權，構成事實上的徵收行為。敬業獲得全面補償，是法律明確賦予投資者的基本權利，絕非所謂「若有，才需支付」（英國商業和貿易部說法）的或有事項。

聲明指出，敬業過去五年在持續運營、設備改造、保障就業、綠色轉型等方面對英鋼進行了大量真金白銀的投入，所有資金支付有據可查、不容抹殺。「敬業必將悉數追償，分毫不讓」。

據中新經緯，2019年5月英國鋼鐵公司宣布破產，債務總額高達8.8億英鎊（約合新台幣383億元），其核心生產基地上千名員工面臨失業。為了挽救英鋼，英國政府四處尋找買家，接觸了歐洲、日韓多家鋼企，但沒有一家願意接手。2020年3月，大陸民營企業敬業集團旗下的敬業鋼鐵有限公司以約5300萬至7000萬英鎊（約合台幣21.7億元至30.5億元）收購了瀕臨倒閉的英鋼。自2020年以來，敬業集團已投資超過12億英鎊（約合台幣522億元），但每日虧損仍高達約70萬英鎊（約合台幣3047萬元）。

2025年3月，敬業鋼鐵評估認為，高爐和煉鋼業務已難以為繼，計畫將高爐改造為電弧爐，但轉型至少需要英國政府10億英鎊支持，而英方僅願出資5億英鎊。談判破裂後，敬業鋼鐵準備有序關停虧損設施。2025年4月12日，英國議會緊急召回正在休會的議員，並在六個半小時內火速通過了《鋼鐵行業（特別措施）法案》，強行接管英鋼。

據知情人士透露，英國政府提出的補償金額只有5000萬至1億英鎊（約合台幣21.7億元至43.5億元）。這個數字，甚至抵不上敬業鋼鐵支付給工人的工資。