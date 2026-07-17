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29國上海簽署「世界人工智慧合作組織協定」 促進AI全球治理

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2026年7月16日，成立世界人工智慧合作組織協定簽署儀式在上海舉行。聯合國秘書長古特雷斯等國家和國際組織代表出席儀式。 大陸外交部網站
2026年7月16日，成立世界人工智慧合作組織協定簽署儀式在上海舉行。聯合國秘書長古特雷斯等國家和國際組織代表出席儀式。 大陸外交部網站

據大陸外交部昨深夜消息，2026年7月16日，成立世界人工智慧合作組織協定簽署儀式在上海舉行。中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。

消息稱，哈薩克副總理兼人工智慧與數位發展部長馬迪耶夫、寮國副總理兼外交部長通沙萬、巴基斯坦副總理兼外交部長達爾、俄羅斯總統辦公室副主任奧列甚金、印尼經濟統籌部長艾爾朗加等29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。聯合國秘書長古特雷斯等國家和國際組織代表出席儀式。

協定明確，世界人工智慧合作組織是獨立的政府間國際組織，遵循《聯合國憲章》宗旨，秉持共商共建共享理念，堅持以人為本原則，旨在促進人工智慧國際合作和全球治理，確保人工智慧朝著有益、安全、公平方向健康有序發展，造福全人類。組織總部設在中國上海。

大陸外交部長王毅出席並代表中國政府簽署世界人工智慧合作組織協定。 大邦外交部網站
大陸外交部長王毅出席並代表中國政府簽署世界人工智慧合作組織協定。 大邦外交部網站

2026年7月16日，成立世界人工智慧合作組織協定簽署儀式在上海舉行。 大陸外交部網站
2026年7月16日，成立世界人工智慧合作組織協定簽署儀式在上海舉行。 大陸外交部網站

上海 人工智慧 王毅

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