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29國上海簽署「世界人工智慧合作組織協定」 促進AI全球治理
據大陸外交部昨深夜消息，2026年7月16日，成立世界人工智慧合作組織協定簽署儀式在上海舉行。中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。
消息稱，哈薩克副總理兼人工智慧與數位發展部長馬迪耶夫、寮國副總理兼外交部長通沙萬、巴基斯坦副總理兼外交部長達爾、俄羅斯總統辦公室副主任奧列甚金、印尼經濟統籌部長艾爾朗加等29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。聯合國秘書長古特雷斯等國家和國際組織代表出席儀式。
協定明確，世界人工智慧合作組織是獨立的政府間國際組織，遵循《聯合國憲章》宗旨，秉持共商共建共享理念，堅持以人為本原則，旨在促進人工智慧國際合作和全球治理，確保人工智慧朝著有益、安全、公平方向健康有序發展，造福全人類。組織總部設在中國上海。
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