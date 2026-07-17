29國上海簽署「世界人工智慧合作組織協定」 促進AI全球治理

2026世界人工智能大會（WAIC）17日開幕，大會強打大陸國產機器人與晶片應用。包括宇樹5月首發布全球首款量產版載人可變形機甲GD01，以及阿里平頭哥所發布新一代訓推一體AI晶片「真武」等都搬到現場。

2026-07-17 01:28