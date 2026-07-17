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王毅：推動建立世界人工智慧合作組織 旨在避免世界出現智慧鴻溝

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2026年7月16日晚，大陸外交部長王毅在上海會見赴陸出席世界人工智慧大會的巴基斯坦副總理兼外交部長達爾。 大陸外交部網站
2026年7月16日晚，大陸外交部長王毅在上海會見赴陸出席世界人工智慧大會的巴基斯坦副總理兼外交部長達爾。 大陸外交部網站

據大陸外交部消息，大陸外交部長王毅昨16日晚間在上海會見赴陸出席世界人工智慧大會的巴基斯坦副總理兼外交部長達爾時表示，中國作為負責任大國，與志同道合國家推動建立世界人工智慧合作組織，旨在凝聚國際共識，推動務實合作，加強能力建設，讓各國特別是全球南方國家在智慧化浪潮中平等受益，避免世界出現智慧鴻溝。

王毅歡迎達爾專程來華出席大會並代表巴政府簽署成立世界人工智慧合作組織協定，他表示，巴基斯坦的加入符合巴國家和人民長遠利益，也為中巴全天候戰略合作夥伴關係注入新的時代內涵。

他表示，人工智慧是科技發展新高地，中國作為負責任大國，與志同道合國家推動建立世界人工智慧合作組織，旨在凝聚國際共識，推動務實合作，加強能力建設，讓各國特別是全球南方國家在智慧化浪潮中平等受益，避免世界出現智慧鴻溝。中方願與巴方加強協調合作，推動人工智慧向善普惠發展，協助發展中國家經濟成長，也帶動全球科技創新進步。

王毅說，中巴彼此信賴、相互支持，兩國關係符合雙方共同利益，也總是走在時代前面。雙方要共同落實兩國領導人達成的重要共識，保持高層交往，加強政治互信，推進重點領域合作，築牢反恐安全保障，加速建構更加緊密的中巴命運共同體。

達爾則預祝世界人工智慧大會圓滿成功，表示成立世界人工智慧合作組織是中方的偉大倡議，對人類未來和全球南方具有重要意義，贏得國際社會普遍讚譽，充分體現中方的負責任大國擔當。

他說，巴方很榮幸成為組織創始成員國，期待同中方強化人工智慧等各領域合作，願全力保障中方在巴人員、機構和計畫安全，推動巴中經濟走廊建設。巴方珍視巴中鐵桿友誼，願同中方加強各領域合作，推動兩國全天候戰略夥伴關係不斷向前發展。

王毅 人工智慧 巴基斯坦 AI

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