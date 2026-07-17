人工智能大會17日登場 強打大陸國產機器人與晶片應用

2026世界人工智能大會（WAIC）17日開幕，大會強打大陸國產機器人與晶片應用。包括宇樹5月首發布全球首款量產版載人可變形機甲GD01，以及阿里平頭哥所發布新一代訓推一體AI晶片「真武」等都搬到現場。

當「機動戰士高達」、「阿凡達」、「環太平洋」等科幻作品中的機甲，還停留在螢幕中時，大陸機器人獨角獸宇樹科技，直接把機甲搬進了現實。

宇樹科技曾於5月12日發布，由CEO王興興所駕駛的全球首款量產版載人可變形機甲GD01，大陸官方定價人民幣390萬元起，一經亮相便刷屏全網路。

根據宇樹科技官方介紹，在本屆大會展出全球首款載人變形機甲 GD01，可自由切換人形與四足雙運動形態，自研變形結構流暢無卡頓，顛覆了家用機器人固有印象，代表人形機器人從工具級向個人出行裝備的跨越。

宇樹科技在IPO進展方面，已於7月2日註冊生效。從3月20日IPO申請獲受理，到7月2日註冊生效，全程僅104天，其中受理到6月1日過會僅73天。這是科創板預先審閱機制落地以來，繼長鑫科技之後的又一標竿案例。

傅利葉則展出首款高負載輪式雙臂機器人GRW，該產品擁有最高16公斤穩定負載能力以及靈活移動的能力，主要聚焦康養照護、倉儲物流、工業製造等高負載人機協同場景中的輔助作業。

被大會列為十大「鎮館之寶」之一，智元「遠征A3 Ultra」有174公分高的身形，標配高階靈巧手，可化身24小時在崗的金牌接待員，適配展廳講解、酒店接待、場館導覽、門店導購等零售終端場景。

阿里則展示平頭哥「真武M890×磐久AL128超節點」伺服器，是作為阿里雲應對AI大模型時代而打造的核心硬體基座。

根據官方介紹，採用面向下一代超大集群的伺服器架構，聚焦於極致計算密度與高速互連，採用單櫃128卡高密度設計，透過正交無纜化架構和面向Scale Up互連ALink System，實現Pb/s級頻寬與百納秒級延遲，目的在最大化GPU集群的協同計算效率。

此外，螞蟻集團的「螞蟻靈波機器人藥房」，也被大會列為十大「鎮館之寶」之一，由螞蟻集團旗下具身智慧公司螞蟻靈波攜手國大藥房打造，以同一個「大腦」驅動不同品牌、不同構型的機器人，可於90秒內完成取藥流程，且已實際應用在國大藥房上海門市。

同樣也是「鎮館之寶」之一的階躍星辰全球首款大模型原生智慧體手機STEPX Neo，也在世界人工智慧大會亮相。

STEPX Neo搭載全球首個智慧體原生作業系統Step AOS，內置智慧體Amoo，真正實現「模型、軟體、硬體」三位一體。

作為透過「人工智慧終端智慧化分級」國家標準L3級別測試的智慧體手機，成為AI終端智慧化水準的國家級標竿。標誌著智慧體從「能思考」到「能行動」的閉環打通。

階躍星辰全球首款大模型原生智慧體手機STEPX Neo，也在世界人工智慧大會亮相。記者林宸誼／攝影

宇樹科技在2026世界人工智能大會（WAIC）大會上，展出全球首款載人變形機甲 GD01。記者林宸誼／攝影

智元展出「遠征A3 Ultra」，有174公分高的身形，標配高階靈巧手，可化身24小時在崗的金牌接待員，適配展廳講解、酒店接待、場館導覽、門店導購等零售終端場景。記者林宸誼／攝影