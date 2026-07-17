陸經濟放緩 人行將降息

大陸今年第2季GDP增速4.3%，低於預期，花旗發布最新報告表示，將中國大陸全年GDP增速預估從4.7%調降至4.6%，該行並預測人行最快可能本月降息10個基點。

花旗發表報告指出，預估大陸今年第3季GDP年增速料將回升至4.5%，第4季進一步加速至4.6%。

報告還稱，颱風、暴雨和洪澇災害等極端天氣可能造成短期供應鏈中斷，限制未來一段時間經濟反彈速度，並認為不如預期的GDP等經濟數據，會促使北京當局加大公布增量政策，同時，即將召開的中央政治局會議可能釋放更多訊號。

中國大陸國家統計局公布第2季經濟增長放緩至4.3%，低於預期且來到三年半低點，主因固定資產投資大跌、高油價打擊煉油生產，以及消費持續疲弱。

花旗預計，中國人民銀行最快可能在7月降息10個基點；而大陸事實上的財政緊縮，將隨著財政資金投放加快而在下半年逆轉。

中國人民銀行副行長鄒瀾日前表示，人行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好貨幣政策實施的力度、節奏和時機，加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴大內需、優化供給，增強經濟發展內生動力，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，有效支持「十五五」實現良好開局。