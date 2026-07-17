華為5G手機外賣 突破美封鎖

華為突破美國封鎖，將在海外市場銷售5G手機，華為在2019年被美國政府列為制裁對象後，因無法採購5G晶片而從2020年中斷銷售5G手機，如今馬來西亞已率先開啟預售華為Pura系列5G手機，墨西哥官網也已上架準備開賣，印尼、菲律賓當地媒體也報導稱，華為5G手機將在當地上市。

華為時隔六年將向海外恢復銷售5G智慧手機，華為智慧手機等終端業務的表現已恢復至與美國制裁前的相近水準，但面對大陸消費疲軟，華為積極拓展海外市場有助帶動手機業務成長。

日經中文網指出，華為日前在馬來西亞吉隆坡舉行旗艦產品發布會，面向國際市場推出Pura 90系列5G手機。目前，馬來西亞已率先開啟預售，計劃從7月24日開始發貨。華為在墨西哥官網已上架該商品，預計將在當地開賣，還要在杜拜舉辦發表會，可能也會在中東銷售。印尼、菲律賓當地媒體報導，該商品近期將上市。

華為2019年遭美國政府制裁，導致華為5G晶片被台積電斷供，後續很長一段時間無法生產、銷售5G手機。華為最後一代明確支持5G的旗艦手機是Mate 40系列，於2020年10月全球發表，但後續旗艦機，例如Mate 50、P60等均不支持5G。

此次新品在海外上市，意味華為自2019年因受制裁無法提供5G功能，時隔六年後，5G手機重返海外。

美國調查公司Omdia數據顯示，2026年第2季，華為在大陸手機出貨量達1,520萬支，年增25%，市占率居第一。隨著半導體記憶體價格上漲，大陸平價手機廠商受供貨調整等問題拖累業績承壓，華為卻逆勢增長。

華為2025年的銷售額為人民幣8,809億元，年增2%。智慧手機等面向普通消費者的終端業務表現穩健，規模已恢復至與美國制裁影響顯著前的2020年相近的水準。