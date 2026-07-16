人工智能大會17日登場 陸企大秀機器人應用

2026世界人工智能大會（WAIC）將於明日開幕。今日媒體率先探館，中國企業的先進機器人同場較勁，應用涵蓋藥房服務、工業製造及泡茶等精細操作，展現多元用途，部分產品更已投入實際使用。

「2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」17至20日在上海舉行，今日大會組委會安排媒體率先探館，參訪多家重要參展企業，如百度、阿里巴巴、螞蟻集團、科大訊飛等，展現人工智慧（AI）多元應用。

其中螞蟻集團的「螞蟻靈波機器人藥房」是十大「鎮館之寶」之一，由螞蟻集團旗下具身智能公司螞蟻靈波攜手國大藥房打造，以同一個「大腦」驅動不同品牌、不同構型的機器人，可於90秒內完成取藥流程，且已實際應用在國大藥房上海門市。

智元推出多款機器人，涵蓋工業到生活等各種用途，如用於推廣觀光、服務旅客的機器人，已實際應用在廣州地鐵及成都寬窄巷子；也有針對工業領域，能夠精準控制力道抓取晶片，以及負重50公斤、搬運大型貨物的機器人；還有能夠從事鎖螺絲、泡茶等精細工作的機器人。

AI醫療也是本次人工智能大會上常見的應用，如螞蟻集團旗下AI健康應用程式「螞蟻阿福」，使用者只需上傳皮膚患處照片，阿福即可辨識各種常見皮膚問題，並提供用藥、護理及就醫建議，甚至還能直接透過阿福進行醫院掛號。

科大訊飛也推出AI醫療助理，主要是為了基層醫生開設，尤其是中國農村的衛生所或社區服務中心，AI可以幫助醫生快速生成相關的診斷建議和醫藥方面的建議。據工作人員介紹，該醫療助理已覆蓋中國800多個區縣，累計輔助診療數量高達12億次。

本屆人工智能大會將在上海世博、張江、西岸「三地四館」舉行，以「智能夥伴，共創未來」為主題，集中展示AI先進技術與實際應用成果。今年大會規模擴大，展覽總面積首次突破10萬平方公尺，1100餘家企業參展。中國國家主席習近平明天將出席開幕式並發表講話。