泡泡瑪特董座王寧參訪蘋果總部 致贈FIFA LABUBU公仔

蘋果CEO庫克16日透過微博官宣動態，曬出與蘋果候任CEO約翰•特納斯及泡泡瑪特董事長王寧的合照，正式官宣泡泡瑪特團隊到訪蘋果矽谷總部Apple Park，再度讓雙方的跨界聯動引發行業關注。

《科創板日報》報導，從泡泡瑪特方面獲悉，當地時間7月14日下午，泡泡瑪特董座王寧率領核心高管團隊探訪美國矽谷蘋果總部Apple Park，並與蘋果現任CEO庫克、即將上任的新任CEO John Ternus等高管會面。雙方圍繞創意設計、數位生態與全球消費趨勢展開了深入交流。王寧還將THE MONSTERS與FIFA聯名的毛絨公仔作為禮物贈送給庫克等蘋果高管。

據悉，這已經是庫克近九個月內第二次與泡泡瑪特公開互動。此前在2025年10月，庫克訪華首站並未選擇蘋果門店或供應鏈夥伴，而是直接現身上海外灘源的THE MONSTERS十周年巡展。展覽現場，藝術家龍家升、王寧與庫克一起參觀LABUBU系列原創手稿和豐富多元的展覽內容，龍家升現場向庫克展示了如何在iPad Pro上繪製LABUBU。

參觀尾聲，王寧向庫克贈送LABUBU大首領ZIMOMO，一個手持iPhone 17 Pro、戴著黑色粗框眼鏡的訂製款玩偶。庫克當晚發微博特意提到，「很欣喜看到Labubu還用上了她的全新的星宇橙色iPhone 17 Pro」。

頻繁的高端互動，背後是泡泡瑪特強勁的全球化發展勢頭與經營業績。財報數據顯示，泡泡瑪特2025年全年營收達人民幣371.2億元，年增184.7%，歸母淨利潤人民幣127.76億元，增幅高達308.8%。在IP運營主業中，LABUBU家族全年收入人民幣141.61億元，成為泡泡瑪特首個百億IP，海外市場更是貢獻了超過50%的銷量。

2026年年會上，王寧進一步披露企業運營資料：2025年LABUBU單品銷量突破1億隻，泡泡瑪特全品類IP全球總銷量超4億隻，全球註冊會員突破1億人次。目前泡泡瑪特業務覆蓋全球100餘個國家和地區，線下門店超700家。