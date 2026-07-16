百度申請香港、那斯達克雙重主要上市

新華財經報導，中國搜尋引擎服務商百度集團今天發布公告，擬將香港聯交所主板由第二上市地自願轉換為主要上市地，預計年內生效。

完成後，百度將在香港聯交所主板及那斯達克全球精選市場實現雙重主要上市。

公告顯示，主要轉換事項後，A類普通股及美國存托股將繼續在兩個證券交易所內買賣（視情況而定），且仍可互相轉換。

新華財經引述市場人士分析，若流程推進順利並且滿足港股通納入條件，百度有望趕上9月的港股通調整窗口。

百度2026年第一季財報顯示，季總營收為321億元，其中AI業務收入超過136億元，年增49%。

根據澎湃新聞，雙重主要上市即同一公司在兩地證券交易所掛牌上市，上市公司會同時擁有在兩個上市地的同等上市地位；假若在其中一個上市地退市，不會影響到另一個上市地的上市地位。已經在美國市場上市情況下，在香港市場則按當地市場規則發行上市。