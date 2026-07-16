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大陸最大DRAM製造商 長鑫存儲啟動IPO申購

中央社／ 台北16日電

中國最大DRAM製造商長鑫科技（長鑫存儲）今天啟動首次公開募股（IPO）申購，擬募資人民幣295億元，是2026年以來A股規模最大的IPO，也是科創板史上第2大融資案，僅次於中芯國際。

長江日報集團旗下九派財經報導，更引人注意的是，從2025年12月30日科創板受理，到今年6月12日拿到註冊批文，全程不到7個月。罕見的審核效率，說明監管層希望這家公司盡快拿到資本市場的「彈藥」。

長鑫科技此次發行66.88億股，發行價格每股8.66元。綜合多家機構的中性預期，長鑫科技上市後市值約3兆元。

長鑫科技集團股份有限公司在市場更熟悉的名字是「長鑫存儲」，2016年成立於合肥，是中國大陸唯一實現DRAM大規模量產的本土企業。

DRAM是電腦、手機、服務器內不可或缺的存儲部件，這一市場長期由韓國三星、SK海力士和美國的美光科技三巨頭主導，合計市占率占全球9成以上。

紐約時報中文網報導，在全球存儲晶片（記憶體晶片）市場，長鑫存儲正開始站穩腳跟。根據市調機構Counterpoint Research的數據，長鑫存儲今年第一季全球市占率8%，高於去年同期的3%。

九派財經報導，根據招股書援引的Omdia數據，長鑫全球市占率約7.67%，位居第4，「不算大，但這是中國在這個被卡了幾十年脖子的領域裡，第一次有了一個能打的本土玩家」。

IPO 中芯

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