香港馬會提五年規劃意見書 盼大灣區成為國際馬產業樞紐

香港政府今年要制定首份五年規劃，目前正在為期兩個月的諮詢期中。港府已收到約五百七十份意見書，在「馬照跑」成為政治承諾的香港，賽馬會向香港政府提出相當正式的「第一個五年規劃建議書」，提出要將大灣區打造為國際馬產業樞紐。

香港賽馬會成立於1884年，英治時期名為英皇御準賽馬會。現在的賽馬會說，正致力建設更美好社會的世界級體育及娛樂機構，除經營賽馬及馬場娛樂、會員會所，發售體育博彩及六合彩獎券，也會協助香港特區政府打擊非法賭博。

香港賽馬會說，16日就香港首個五年規劃向香港政府提交建議書，圍繞馬匹運動及產業樞紐、體育經濟、公益慈善三大主題，提出多項建議。在馬產業方面，馬會建議發揮從化馬場及香港兩個馬場的協同效應，建設大灣區成為領先的國際馬產業樞紐，並推廣香港在馬匹生物安全及無疫區管理方面的經驗至大陸其他地區。

馬會行政總裁應家柏說，香港賽馬會作為世界級馬匹運動機構，歡迎香港政府配合國家「十五五」規劃，制訂香港首個五年規劃，相信是重要機遇，讓香港發揮獨特優勢，對接國家所需、貢獻所長。

香港賽馬會還建議，邀請世界動物衛生組織在香港設立合作中心，並透過擴大粵港職業教育資歷互認、發展「一程多站」賽馬旅遊路線，促進制度創新及人才流動。

在體育經濟方面，馬會建議善用「M」品牌計劃，推動「體育+盛事」、「體育+旅遊」項目，吸引國際體育知識產權落戶香港，並與大灣區合作構建區域體育生態圈。

在公益慈善方面，馬會建議推動社會影響力投資，並設立影響力資本協調機制，將香港定位為慈善知識交流樞紐，並與北京中央相關部門建立聯合工作小組，共同推動社會影響力指標框架。