禁氦氣出口 陸商務部：將依供需變化適時調整管理

中國此前宣布，對氦氣實施臨時禁止出口管理。中國商務部發言人何亞東今天說，之後將根據國內外氦氣供需變化，適時調整出口管理政策。

中國商務部、海關總署10日決定對氦氣實施臨時禁止出口管理，並從公布之日起實施。根據中國工業氣體工業協會披露，2026年以來，伴隨全球地緣政治格局變化，全球氦氣市場步入新的動盪週期，中國氦氣進口高度集中於卡達（約54.6%）和俄羅斯（約44%）。兩大核心氣源地同步受挫，進口管道承壓顯著，氦氣供應缺口達6成以上。

中國商務部今天舉行例行記者會，針對有關提問，何亞東回應，中國是氦氣主要進口國，為保障國內供應，商務部、海關總署聯合發布公告，決定對氦氣實施臨時禁止出口管理。

何亞東說，該舉措符合中國「對外貿易法」有關規定和世貿組織規則。後續，將根據國內外氦氣供需變化，適時調整出口管理政策。

氦氣是重要資源之一，其穩定供應對於中國半導體、醫療、航空航天等戰略性新興產業鏈安全具有不可替代的意義。