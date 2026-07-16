賣一頭虧一頭！陸豬價創新低 15家上市豬企上半年預計虧712億元

中國媒體第一財經報導，近期已發布業績預告的15家中國上市生豬企業，預計上半年共虧損超過150億元（約新台幣712億元），主要原因是豬價持續低迷，今年上半年豬價曾創近10年新低。

第一財經15日報導，近期已發布業績預告的15家中國上市生豬企業，預計上半年共虧損超過150億元。中國全國生豬養殖規模最大的牧原股份，預計上半年歸母淨虧損57億元至67億元，在15家上市豬企中虧損最多。按照2026年上半年181天計算，即預計每日平均虧損3149萬元至3702萬元。

多家企業在業績預告中表示，虧損主要原因是生豬銷售價格較去年同期大幅下降。

報導表示，隨著中國生豬養殖規模擴大，2025年下半年生豬供大於求，生豬價格開始出現下行週期。據中國國家統計局數據顯示，今年4月生豬價格下跌每公斤9元，創近10年新低。

目前中國生豬企業的養殖成本幾乎在每公斤11元以上，大部分企業超過每公斤12元，導致企業虧損，甚至出現「賣一頭虧一頭」的情況。

報導表示，目前生豬價格有明顯回暖跡象，7月15日生豬價格為每公斤11.17元，較4月的低點累計漲幅超過20%。中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員王立剛表示，當前生豬市場已進入拚成本的時代，誰的成本低，誰的效益才能提升；預計下半年豬價有望回升，行業可能告別過去暴利時代。