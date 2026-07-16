花旗調降中國今年GDP增速預測為4.6% 估人行最快月內減息

中國大陸15日公布第2季GDP增速4.3%，低於預期，花旗發布報告，將中國大陸全年GDP增速預估從4.7%微降至4.6%，該行並預計人行最快可能本月減息10個基點。

花旗發表報告，預計第3季GDP按年增速料將回升至4.5%，第4季進一步加速至4.6%。

報告還稱，颱風、暴雨和洪澇災害等極端天氣可能造成短期供應鏈中斷，從而限制未來一段時間經濟反彈的速度，並認為不及預期的經濟數據，會促使北京當局加大公布增量政策，同時，即將召開的中央政治局會議可能釋放更多訊號。

中國15日公布第2季經濟增長放緩至4.3%，低於預期且創3年半低，主因固定資產投資大跌、高油價打擊煉油生產，以及消費持續疲弱。

花旗預計，中國人民銀行最快可能在7月減息10個基點；而大陸事實上的財政緊縮，將隨着財政資金投放加快而在下半年逆轉。