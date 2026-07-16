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世界AI大會周五起上海舉行 哈薩克總統托卡葉夫抵達中國
世界人工智能（AI）大會暨人工智慧全球治理高級別會議7月17日至20日在上海舉行，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）15日搭乘專機已抵達上海，將出席會議。
據大陸外交部表示，這次大會主題是「智能夥伴 共創未來」，大陸國家主席習近平將出席大會開幕式並發表主旨講話，闡述中方對於人工智慧發展和治理的政策立場和理念主張。
大陸外交部指出，中方已廣泛邀請各國政府官員、產學研界人士及國際組織負責人來華共襄盛舉，「我們期待以本次大會為契機，為各方增進互信、凝聚共識、深化合作搭建平台，共同推動人工智慧健康、安全、有序發展，使本次大會成為人工智慧發展史上的一座里程碑。」
據澎湃新聞，7月17日至20日，2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議（WAIC）將在上海世博、張江、西岸「三地四館」啟幕。
這場由大陸外交部、國家發展改革委、工業和信息化部等多部委與上海市人民政府共同主辦的國際盛會，將以超高規格與全新規模，全面展示中國人工智慧發展成效，交流分享中國人工智慧發展思路。
本屆大會展覽總面積首次突破10萬平方公尺，1,100餘家企業參展，3,000餘項展品集中亮相，逾300款產品將實現全球首發。智算（智慧計算）、具身（具身智能）兩大賽道各匯聚逾200家企業，數十家龍頭鏈主、中央國企及龍頭外企攜生態夥伴共同參展，集中展示人工智慧賦能千行百業的前沿實踐。
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