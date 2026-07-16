聽新聞
0:00 / 0:00
陸版蘋果AI上線 快了
蘋果AI（Apple Intelligence）進入中國大陸再傳新進度，大陸工信部昨（15）日公布新增手機端側生成式AI服務備案信息，其中，「Apple智能」顯示於7月8日完成備案，這標誌著蘋果在大陸面臨的AI合規問題可能邁過最關鍵的一道監管門檻，陸版Apple Intelligence（蘋果智能）距離正式上線再進一步。
據大陸中央網信辦旗下平台「網信中國」訊息，「Apple智能」備案單位為「蘋果技術開發（上海）有限公司」，適用場景為蘋果手機。此次完成備案的七款手機端側大模型覆蓋當前主流手機廠商，除Apple智能外，包括華為小藝AI大模型、vivo藍心端側大模型、小米澎湃AI、努比亞豆包手機大模型、OPPO旗下的AndesGPT大模型與三星手機的蓋樂世AI。
路透引述知情人士稱，為符合大陸法規，蘋果的AI服務將會引入本土科技巨頭百度與阿里巴巴的AI模型。
科創板日報15日報導，阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國大陸用戶帶來智能體驗。用戶無需在應用間切換，即可在Apple設備上直接體驗千問的文本與圖像理解、內容生成等能力；百度則提供AI搜索，作為「Apple智能」功能套件的一部分，能處理圖像和文本，並升級為中國版的Siri語音助手。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。