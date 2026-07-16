陸版蘋果AI上線 快了

蘋果AI（Apple Intelligence）進入中國大陸再傳新進度，大陸工信部昨（15）日公布新增手機端側生成式AI服務備案信息，其中，「Apple智能」顯示於7月8日完成備案，這標誌著蘋果在大陸面臨的AI合規問題可能邁過最關鍵的一道監管門檻，陸版Apple Intelligence（蘋果智能）距離正式上線再進一步。

據大陸中央網信辦旗下平台「網信中國」訊息，「Apple智能」備案單位為「蘋果技術開發（上海）有限公司」，適用場景為蘋果手機。此次完成備案的七款手機端側大模型覆蓋當前主流手機廠商，除Apple智能外，包括華為小藝AI大模型、vivo藍心端側大模型、小米澎湃AI、努比亞豆包手機大模型、OPPO旗下的AndesGPT大模型與三星手機的蓋樂世AI。

路透引述知情人士稱，為符合大陸法規，蘋果的AI服務將會引入本土科技巨頭百度與阿里巴巴的AI模型。

科創板日報15日報導，阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國大陸用戶帶來智能體驗。用戶無需在應用間切換，即可在Apple設備上直接體驗千問的文本與圖像理解、內容生成等能力；百度則提供AI搜索，作為「Apple智能」功能套件的一部分，能處理圖像和文本，並升級為中國版的Siri語音助手。