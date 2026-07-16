聽新聞
0:00 / 0:00

陸版蘋果AI上線 快了

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
蘋果。路透
蘋果。路透

蘋果AI（Apple Intelligence）進入中國大陸再傳新進度，大陸工信部昨（15）日公布新增手機端側生成式AI服務備案信息，其中，「Apple智能」顯示於7月8日完成備案，這標誌著蘋果在大陸面臨的AI合規問題可能邁過最關鍵的一道監管門檻，陸版Apple Intelligence（蘋果智能）距離正式上線再進一步。

據大陸中央網信辦旗下平台「網信中國」訊息，「Apple智能」備案單位為「蘋果技術開發（上海）有限公司」，適用場景為蘋果手機。此次完成備案的七款手機端側大模型覆蓋當前主流手機廠商，除Apple智能外，包括華為小藝AI大模型、vivo藍心端側大模型、小米澎湃AI、努比亞豆包手機大模型、OPPO旗下的AndesGPT大模型與三星手機的蓋樂世AI。

路透引述知情人士稱，為符合大陸法規，蘋果的AI服務將會引入本土科技巨頭百度與阿里巴巴的AI模型。

科創板日報15日報導，阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國大陸用戶帶來智能體驗。用戶無需在應用間切換，即可在Apple設備上直接體驗千問的文本與圖像理解、內容生成等能力；百度則提供AI搜索，作為「Apple智能」功能套件的一部分，能處理圖像和文本，並升級為中國版的Siri語音助手。

蘋果 Apple 中國大陸

延伸閱讀

蘋果AI進入大陸有譜？陸工信部手機端側大模型備案 Apple智能在列

OpenAI首款AI硬體細節曝光！更懂你的無螢幕智慧音箱 最快2027上市

外資：陸AI價值鏈潛力大

傳美再放行「這3家」陸企採購輝達、超微先進AI晶片

相關新聞

低於預期 陸第2季GDP增4.3% 3年半新低

大陸國家統計局昨日公布，大陸第二季國內生產總值（GDP）增速放緩至百分之四點三，低於市場預期的四點五，也低於第一季百分之五的增幅，創三年半新低。分析認為，預料第三季「逆週期宏觀政策」有望加碼。

人行公布 上半年人民幣貸款增10.72兆元

中國人民銀行（大陸央行）十五日公布今年上半年金融統計數據。六月底，社會融資規模存量達四六二點○六兆元（人民幣，下同），年增百分之七點四；上半年社會融資規模增量累計二十點八四兆元。同期，廣義貨幣（Ｍ２）餘額為三五六點七一兆元，年增百分之八，上半年人民幣貸款增十點七二兆元、存款增十七點七六兆元。

長鑫將登科創板集資王 可望超越中芯國際紀錄

大陸第一、全球第四大DRAM製造商長鑫科技公告，該公司擬在上交所科創板IPO發行價定為每股人民幣8.66元，以此推算，預計募集人民幣580億元（約台幣2,760億元），將超過中芯國際2020年募資人民幣525億元，成為科創板集資王。

深圳上路 無人車物流增至331條

大陸深圳無人車夜間物流發展加速。自今年三月正式向功能型無人車開放夜間路權後，短短三個月，全市無人車夜間配送路線由最初兩條增至三三一條，投用車輛超過百輛，今年六月單月夜間行駛里程突破四萬公里。

廣西北部灣港 織密中東物流

七月十四日，兩千六百多輛大陸國產汽車在廣西北部灣港欽州港區大欖坪作業區集結，即將登上北部灣港至約旦亞喀巴港的滾裝船。此次發運進一步織密北部灣港通往中東地區的海上物流通道，發運量創北部灣港滾裝航線單航次歷史新高。

台灣硬體、貴州算力 聯手前景看好

「很期待依託台灣硬體研發製造優勢，結合貴州海量數據與強大算力資源，雙方強強聯合，未來產業合作前景十分廣闊。」台灣區電機電子工業同業公會監事、驊陞科技董事長陳宏欽十四日在貴陽舉行的黔台大數據與人工智能產業對接會上說。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。