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長鑫將登科創板集資王 可望超越中芯國際紀錄
大陸第一、全球第四大DRAM製造商長鑫科技公告，該公司擬在上交所科創板IPO發行價定為每股人民幣8.66元，以此推算，預計募集人民幣580億元（約台幣2,760億元），將超過中芯國際2020年募資人民幣525億元，成為科創板集資王。
長鑫科技上市估值約人民幣5,800億元（約新台幣2.76兆元），7月16日為網上、網下發行申購日。考慮到市場對其業績爆發式成長高估值預期，不少投資機構對其未來市值預估上看人民幣1兆元至3兆元（約新台幣4.7兆至14兆元）。
根據Omdia資料，以銷售額測算，2025年三星電子、SK海力士和美光科技合計占全球DRAM市場90％以上市占。近年來，長鑫科技逐步打入市場，按2025年第4季DRAM銷售額計算，其全球市占升至7.67％，並有望隨著技術發展及產能持續擴充實現進一步增長。
招股書顯示，長鑫科技已完成從第一代到第四代製程技術平台的量產，核心產品覆蓋DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5／5X等主流系列。終端客戶包括阿里雲、騰訊、字節跳動、聯想、小米等廠商。近期也傳出蘋果正在測試長鑫存儲的DRAM晶片。
長鑫科技業績增長迅猛，預估2026年上半年營收將達人民幣1,100億至1,200億元，年增612％至677％；歸屬母公司淨利人民幣500億至570億元。
長鑫董事長朱一明在15日召開的上市前法說會上表示，在大陸半導體產業國產化大背景下，該公司有望持續提升市占，發展空間廣闊。
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