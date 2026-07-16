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陸第2季GDP年增4.3% 探3年半低點 第3季宏觀政策有望加碼

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸公布第2季GDP年增4.3%，創三年半新低，反映大陸經濟前景面臨挑戰。（新華社）
大陸公布第2季GDP年增4.3%，創三年半新低，反映大陸經濟前景面臨挑戰。（新華社）

大陸公布第2季GDP年增4.3%，寫三年半新低，略低於市場預期的4.5%。分析師指出，這反映大陸經濟前景面臨挑戰，預計第3季宏觀政策有望加碼，觀望本月底中央政治局會議訊號。

大陸國家統計局昨（15）日公布，今年上半年大陸國內生產總值（GDP）為人民幣69兆5,704億元（約新台幣331兆元），年增4.7%。分季看，第1季GDP增長5%，第2季增長4.3%。第2季為2022年第4季新冠疫情影響以來，最低的年增率。

大陸國家統計局副局長毛盛勇稱，目前國際形勢複雜多變，世界經濟增長總體放緩，國際貿易也在放緩，多數國家通膨壓力明顯上升，在這種情況下，今年上半年中國經濟保持4.7%的增速，「難能可貴」。

從拉動大陸經濟的「三駕馬車」來看，上半年規模以上工業增加值年增5.4%，增速較首季的6.1%放緩，工業機器人、積體電路產量維持較快增長，汽車、太陽能電池則呈現下降趨勢；固定資產投資人民幣22兆6,370億元，年減5.7%；上半年社會消費品零售總額人民幣24兆8,722億元，年增1.3%，增速比首季2.4%進一步放緩。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，固定資產投資下滑是拖累GDP增速的主要原因，估算第2季房地產和建築業合計拉低GDP約0.4個百分點。

路透報導，新加坡大華銀行經濟學家何偉政指出，零售銷售及工業生產都出現相當強勁的反彈，但整體經濟前景仍疲弱。預期大陸政府將採取一些措施，協助穩定下半年經濟成長動能。但不認為官方會推出大規模刺激方案，而是採取較具針對性的措施，後續措施可能將聚焦於刺激消費。

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