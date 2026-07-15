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傳DeepSeek計畫2027年在A股掛牌 估值達2.3兆

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸AI新創公司DeepSeek傳出啟動大陸A股上市籌備工作。路透
大陸AI新創公司DeepSeek傳出啟動大陸A股上市籌備工作。路透

大陸AI新創公司DeepSeek傳出啟動大陸A股上市籌備工作。彭博報導，DeepSeek目前正與投資者和投行接洽，最快可能於今（2026）年遞交上市申請，以便在明（2027）年掛牌上市。

知情人士表示，DeepSeek此次計畫至少再融資人民幣100億元，但最終融資規模可能隨著參與投資者數量增加而達到這一數字的數倍。

美媒The Information引述知情人士報導，DeepSeek的年化營業收入已達4億至5億美元，增長主要由其雲端應用程式編程接口（API）服務所帶動。

華爾街日報指出，中國大陸的AI企業正加速鎖定資金，以為其高昂研發和資料中心擴建開支輸血。DeepSeek的IPO也是為其高昂研發開支提供資金，並推進業務增長。

DeepSeek還計畫在IPO前繼續進行私募融資。數周前，該公司剛剛完成創紀錄的70億美元首輪融資，估值約人民幣3,300億元至3,500億元。DeepSeek目前已開始與新的投資方洽談新一輪融資，目標估值至少為人民幣4,800億元（約新台幣2.3兆）。

DeepSeek此前備受關注首輪融資，具體來看，大陸國家AI產業基金持股比例約為0.28%；外部股東持股平台共8.52%，其中，騰訊持股平台33%，為第一大股東；寧德時代透過旗下問鼎投資持有平台11.7%股份，為第二大股東，其關聯溥泉資本持有約5%；網易和京東通過各自的持股平台分別持約10%的份額等。在融資後，創辦人梁文鋒身價增至360億美元，成為了全球AI模型圈新首富。

DeepSeek上市相關討論仍在進行中，IPO時間安排和融資計畫可能會有所變動。最終能否成功將取決於市場狀況和公司業績。

DeepSeek

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