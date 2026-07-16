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廣西北部灣港 織密中東物流

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

七月十四日，兩千六百多輛大陸國產汽車在廣西北部灣港欽州港區大欖坪作業區集結，即將登上北部灣港至約旦亞喀巴港的滾裝船。此次發運進一步織密北部灣港通往中東地區的海上物流通道，發運量創北部灣港滾裝航線單航次歷史新高。

中新社報導，本次航線新增的約旦亞喀巴港，是北部灣港集團與滾裝船公司在此前合作開通的中東滾裝班輪航線基礎上的重要延伸和升級。亞喀巴港作為約旦唯一深水良港、西亞核心汽車集散樞紐，可全面輻射約旦、敘利亞、黎巴嫩等西亞多國市場。此前北部灣港已開通至阿拉伯聯合大公國傑貝阿里港、沙烏地阿拉伯達曼港等波斯灣地區的滾裝班輪，對接中東的海運布局持續完善。

新模式大幅精簡物流環節，壓縮出海時效，有效降低物流成本，可為車企提供穩定高效的一站式整車出口服務。

北部灣港集團負責人說，上述集中發運模式，有利於精準匹配大陸車企大批量海外訂單交付需求，大幅提升出口運輸效率。

中東 廣西 物流

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