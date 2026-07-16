台灣硬體、貴州算力 聯手前景看好

「很期待依託台灣硬體研發製造優勢，結合貴州海量數據與強大算力資源，雙方強強聯合，未來產業合作前景十分廣闊。」台灣區電機電子工業同業公會監事、驊陞科技董事長陳宏欽十四日在貴陽舉行的黔台大數據與人工智能產業對接會上說。

中新社報導，依託「東數西算」重要算力樞紐的產業優勢，貴州已成為大陸智算資源最集中、能力最強的地區之一。目前，貴州省數據產業相關經營主體達五點六萬家，從事數據標注人員突破一點二萬人。

陳宏欽認為，貴州與台灣可開展三方面合作：算力與硬體的垂直整合，將台灣成熟的ＡＩ加速模組、高效能電源管理、服務器散熱技術，對接貴州數據中心建設需求，聯合打造綠色、高密度新型算力集群；數據治理與應用場景共創；共建供應鏈韌性體系，聯合制定行業標準。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，貴州的產業方向、資源優勢與台商多年產業積澱及當下轉型需求高度契合，尤其在數位經濟與人工智能領域，貴州領先的算力基礎與多元應用場景，可與台商在電子資訊、智能製造等領域進行聯動，為企業數位化轉型開闢新空間。