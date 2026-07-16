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深圳上路 無人車物流增至331條

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
深圳自今年三月向功能型無人車開放夜間路權後，短短三個月，全市無人車夜間配送路線由兩條增至三三一條，投用車輛超過百輛，今年六月單月夜間行駛里程突破四萬公里。 圖／取自深圳特區報
深圳自今年三月向功能型無人車開放夜間路權後，短短三個月，全市無人車夜間配送路線由兩條增至三三一條，投用車輛超過百輛，今年六月單月夜間行駛里程突破四萬公里。 圖／取自深圳特區報

大陸深圳無人車夜間物流發展加速。自今年三月正式向功能型無人車開放夜間路權後，短短三個月，全市無人車夜間配送路線由最初兩條增至三三一條，投用車輛超過百輛，今年六月單月夜間行駛里程突破四萬公里。

深圳特區報報導，深圳目前對無人物流車採取動態彈性上線機制，高峰期上線運力約占車輛總數百分之卅，日常則維持約百分之十五，並透過智慧調度，按照不同時段的配送需求安排車輛。

深圳交通部門表示，將物流運力錯峰轉移至深夜，可利用夜間相對閒置的道路資源，把白天道路空間優先留給市民通勤，在提升物流配送效率的同時，也有助於減輕日間交通壓力。

報導稱，從路線布局來看，深圳夜間無人物流網路以龍崗、坪山兩大試點區域為核心，並透過跨區路線串聯寶安、龍崗及坪山，形成主要運輸廊道，服務範圍也逐步延伸至福田、南山、龍華、光明及羅湖等地。

數據顯示，今年六月，龍崗、坪山兩地的無人車夜間行駛里程分別達一點八○七萬公里及一點七三七萬公里。

目前已有新石器、九識、京東、行深智能及佑駕等企業投入深圳市場，應用場景涵蓋快遞運輸、倉庫補貨、生鮮配送及跨區物流等。其中，新石器已投入五十一輛無人配送車，主要用於快遞運輸及跨區幹線物流。投入營運後，末端配送成本降低百分之卅至五十，作業效率提高約百分之卅，整體運輸及裝卸成本則下降百分之四十至五十。

京東物流著重於跨區倉庫調撥及站點補貨，串聯坪山與龍崗物流節點，透過兩區百餘條夜間路線進行貨物接駁轉運。

京東物流「獨狼」智慧配送車進行夜間跨區配送。圖／取自深圳特區報
京東物流「獨狼」智慧配送車進行夜間跨區配送。圖／取自深圳特區報

隨著夜間無人物流規模擴大，深圳也推出《深圳市功能型無人車夜間行車管理辦法（試行）》，針對車輛設備、營運企業及用車單位建立管理規範。該辦法要求，無人車採取夜間低噪音營運，車身須張貼反光標識，燈光系統也須兼顧辨識需求及避免眩光；若發生異常情況，營運單位須做到「五分鐘線上回應、十五分鐘線下到場」。

截至今年五月底，深圳在營功能型無人車達一二七三輛。全市累計開放物流無人車路線二六三三條，總里程達一萬一九八○公里。

深圳 無人車 物流

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