人行公布 上半年人民幣貸款增10.72兆元

中國人民銀行（大陸央行）十五日公布今年上半年金融統計數據。六月底，社會融資規模存量達四六二點○六兆元（人民幣，下同），年增百分之七點四；上半年社會融資規模增量累計二十點八四兆元。同期，廣義貨幣（Ｍ２）餘額為三五六點七一兆元，年增百分之八，上半年人民幣貸款增十點七二兆元、存款增十七點七六兆元。

廣義貨幣（Ｍ２）是經濟學與中央銀行在監測貨幣供給量時，最核心的指標之一。它代表一個國家或地區在某一個時間點上，整個社會大眾手中擁有的「總購買力」。Ｍ２增加，顯示貨幣寬鬆，代表市場上資金充沛，銀行有更多錢可借給企業投資，民眾也覺得手頭寬裕，容易刺激消費、推升房市與股市。

大陸國務院新聞辦公室十五日舉行記者會，中國人民銀行發言人、副行長鄒瀾表示，二○二六年以來，人民銀行繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，在存量政策接續發揮作用的基礎上，年初發布一系列結構性貨幣政策舉措，並綜合運用逆回購、中期借貸便利、買賣國債等多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性充裕。上半年，央行各項工具投放量有效對沖了繳納存款準備金、現金投放等因素帶來的一兆元流動性缺口。

數據顯示，上半年人民幣貸款新增十點七二兆元，債券融資增加八點五一兆元，債券融資比重有所提升。鄒瀾表示，六月底，Ｍ２及社會融資規模存量增速，均持續高於名義國內生產毛額（ＧＤＰ）增速，顯示金融體系對實體經濟的支持保持穩固。

融資成本方面，六月新發放企業貸款加權平均利率約百分之三，較去年同期下降約二十個基點；新發放個人住房貸款利率約百分之三點一，與去年同期大致持平。

信貸結構方面，六月底普惠小微貸款餘額年增百分之八點三，工業中長期貸款餘額年增百分之五點九，不含房地產業的服務業中長期貸款餘額年增百分之九點二，增速均高於全部貸款增速。

鄒瀾指出，人民銀行年初已調降結構性貨幣政策工具利率○點二五個百分點，並增加科技創新和技術改造再貸款、支農支小再貸款額度，另設立一兆元民營企業再貸款，引導金融機構加大對相關領域的信貸支持。

匯率方面，六月底人民幣對一籃子貨幣較去年底升值百分之四點七，對美元匯率較去年底升值百分之三。十年期大陸國債收益率目前約為百分之一點七三。鄒瀾說，下階段人民銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好貨幣政策實施的力度、節奏和時機；並著力擴大內需、優化供給，增強經濟發展內生動力。