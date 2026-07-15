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自己開車不如叫車？陸油價上漲 電動計程車車資反降

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
今年5月，大陸計程車及網約車出行量達30.5億人次。官方數據顯示，今年3月至5月出行量較去年同期增加6%。路透
今年5月，大陸計程車及網約車出行量達30.5億人次。官方數據顯示，今年3月至5月出行量較去年同期增加6%。路透

中東局勢推高國際油價之際，大陸快速普及的電動計程車與網約車，正成為降低交通運輸對石油依賴的重要緩衝。路透分析，隨著叫車價格走低、電動車營運成本較低，愈來愈多民眾在汽油漲價時選擇搭車，而非駕駛燃油車。

據路透15日報導，今年5月，大陸計程車及網約車出行量達30.5億人次。官方數據顯示，伊朗戰爭2月底爆發後，今年3月至5月相關出行量較去年同期增加6%。

值得注意的是，大陸汽油價格上漲之際，計程車及網約車車資卻持續下降。分析指出，在經濟成長疲弱、就業競爭加劇的背景下，大批新司機投入叫車市場，加上價格較低的電動車快速普及，壓低營運成本與車資，也吸引希望節省油錢的乘客。

據報導，一名李姓北京兼職網約車司機表示，他投入這一行6個月以來，車資已下降約10%至15%，「競爭非常激烈」。

社群平台上也出現不少類似討論。自3月汽油價格上漲後，許多網友稱，部分行程搭計程車或網約車，甚至比自己開車更便宜。一名楊姓燃油車車主表示，「尤其油價高的時候，距離太遠、不能騎自行車的地方，我寧願搭計程車。這樣不用找停車位，也不用付油錢」。

報導稱，隨著計程車電動化及網約車市場擴張，大陸交通運輸對石油的依賴正逐步下降，也有助於因應荷莫茲海峽封閉等潛在能源供應衝擊。大陸交通運輸部數據顯示，大陸約有130萬輛計程車，其中約一半是電動車；部分主要城市的計程車則幾乎已全面電動化。

大陸最大網約車平台滴滴表示，去年平台新增約200萬輛油電混合車或電動車，使非化石燃料車隊規模增至800萬輛。電動車目前占滴滴平台總行駛里程約75%。

報導指，在交通需求持續成長的情況下，大陸5月汽油消耗量仍較去年同期減少10%，柴油消耗量下降14%；同期公路貨運量增加2%，五一連假公路出行量更創歷史新高。綠色和平預估，到2035年，大陸計程車及網約車約90%的行駛里程將由電動車完成。

交通與發展政策研究所東亞區主任劉岱宗表示，隨著燃油價格上升，民眾減少駕駛燃油車，但整體出行需求仍在增加，因此更多行程轉向計程車、網約車及地鐵等公共運輸。

報導稱，這種交通結構的彈性，也部分解釋大陸如何在未大量動用石油儲備的情況下，大幅降低原油進口。大陸6月原油進口量較去年同期減少41%，在全球能源市場受到戰事限制之際，釋出更多油輪貨源，也有助於抑制油價。

摩根大通分析師卡內娃（Natasha Kaneva）表示，這場衝突可能加快大陸原本已在進行的交通行為轉變，使大陸經濟在結構上比市場過去認為的更不依賴石油。

報導指，不過，隨著大陸交通燃料價格回落至戰爭前水準，這項趨勢能否延續，仍有待觀察。摩根大通預估，大陸汽油需求2027年仍將下降，但降幅將較今年收窄，日均需求年減約5萬桶，低於今年預估的日均減少15萬桶。

計程車 電動車 油價

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