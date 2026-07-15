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近10年新低！電動車快速普及 大陸6月原油進口大減4成

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸6月原油進口量較去年同期大減逾四成。圖為1艘油輪在廣西欽州港原油碼頭進行卸油作業。新華社資料照
大陸6月原油進口量較去年同期大減逾四成。圖為1艘油輪在廣西欽州港原油碼頭進行卸油作業。新華社資料照

隨著新能源汽車快速普及，全球最大原油進口國—中國，已不再需要這麼多油了。大陸海關總署14日公布的數據顯示，6月，中國原油進口2,927.2萬噸，較去年同期大減41.3%。財新網指出，這對應每日減少進口493萬桶，創2016年10月以來的月度新低。

報導稱，今年5月，中國原油進口3,308萬噸，年比下降29%。4月，這一降幅僅2.3%。

中國經濟導報報導，2026年4月，中國汽車消費市場迎來一個標誌性時刻—新能源乘用車零售滲透率達到61.3%，首次突破60%大關。這代表每賣出10輛新車，就有6輛是新能源汽車。

據中國汽車流通協會汽車市場研究分會公布的數據，5月，中國新能源零售滲透率達到62.9%。當月，中國新車銷售量前十名全為新能源汽車。預計6月新能源汽車滲透率還將進一步提升至63.6%。

高盛全球大宗商品研究聯席主管斯特鲁伊文（Daan Struyven）告訴財新網，當前，全球原油需求疲軟，尤其是中國原油進口需求在大幅下降。但關鍵問題在於：這一下滑究竟是暫時的，還是結構性需求損失？

斯特鲁伊文指出，2026年第二季，全球石油需求下降500萬桶/日，約占總需求的5%。高盛認為，全球需求損失中約90%是暫時的，10%則是結構性需求損失。他強調，亞洲的進口需求通常對價格敏感，若價格走跌、供應改善，終端用戶的石油需求將至少部分得到恢復。

財新網表示，中國原油進口需求下降有多重因素，包括電動汽車普及導致汽柴油需求下降，以及煤化工對石油化工的部分替代，亦有部分原因是伊朗原油被禁止出口等。

在燃油車替代方面，能源諮詢機構鋼聯能化總經理廖娜指出，中國需求下降的部分，消失較快的是燃油端，即最易被電動車替代的汽油與柴油需求。中國的汽油、柴油需求自4月以後的跌幅明顯擴大，年比降幅在10-13%。

中化能源正高級經濟師王海濱則認為，中國插混汽車（插電式混合動力車）中，在油價上漲後即從加油改為充電，為近2個月中國原油需求下降做了貢獻。預計未來隨著油價走弱、煉廠開工率或將提升，原油補庫將階段性展開，中國原油進口量屆時將有所恢復。

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