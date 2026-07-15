大陸央行：上半年人民幣貸款增10.72兆元 M2年增8%

大陸人民銀行15日公布2026年上半年金融統計數據。6月底，社會融資規模存量達462.06兆元（人民幣，下同），年增7.4%；上半年社會融資規模增量累計20.84兆元。同期，廣義貨幣（M2）餘額為356.71兆元，年增8%，上半年人民幣貸款增加10.72兆元（約新台幣51兆元）、人民幣存款增加17.76兆元（約新台幣84.5兆元）。

大陸國務院新聞辦公室15日下午舉行記者會，中國人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾表示，2026年以來，人民銀行繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，在存量政策接續發揮作用的基礎上，年初出台了一系列結構性貨幣政策舉措，並綜合運用逆回購、中期借貸便利、買賣國債等多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性充裕。上半年，央行各項工具投放量有效對沖了繳納存款準備金、現金投放等因素帶來的1兆元流動性缺口。

數據顯示，上半年人民幣貸款新增10.72兆元，債券融資增加8.51兆元，債券融資比重有所提升。鄒瀾表示，6月底M2及社會融資規模存量增速，均持續高於名義國內生產毛額（GDP）增速，顯示金融體系對實體經濟的支持保持穩固。

在融資成本方面，6月新發放企業貸款加權平均利率約3%，較去年同期下降約20個基點；新發放個人住房貸款利率約3.1%，與去年同期大致持平。

信貸結構方面，6月底普惠小微貸款餘額年增8.3%，工業中長期貸款餘額年增5.9%，不含房地產業的服務業中長期貸款餘額年增9.2%，增速均高於全部貸款增速。

鄒瀾指出，人民銀行年初已調降結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，並增加科技創新和技術改造再貸款、支農支小再貸款額度，另設立1兆元民營企業再貸款，引導金融機構加大對相關領域的信貸支持。

匯率方面，6月底人民幣對一籃子貨幣較去年底升值4.7%，對美元匯率較去年底升值3%。10年期大陸國債收益率目前約為1.73%。

鄒瀾表示，下階段，人民銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好貨幣政策實施的力度、節奏和時機，加大逆週期和跨週期調節力度，著力擴大內需、優化供給，增強經濟發展內生動力。