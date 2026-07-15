聯想：出貨至美國PC產品 均未使用長江存儲SSD

國際科技評測媒體《Notebookcheck》日前指，在拆解測試聯想（Lenovo）ThinkBook 14 G9 IPL商務筆電時，發現該機搭載大陸儲存晶片廠商長江存儲512GB PCIe 4.0 NVMe固態硬碟（SSD），並稱相關機型已在包括美國、德國等市場推出。對此，聯想聲明強調，出貨至美國市場的產品中，均未使用長江存儲的固態硬碟。

針對上述消息，聯想發出聲明澄清，「《Notebookcheck》所進行的評測是基於德國規格機型（型號：21UX005PGE），而非美國出貨機型」。聲明並強調，「Lenovo於配置並出貨至美國市場的產品中，均未使用長江存儲的固態硬碟。」

此前，Notebookcheck評測稱，近期在拆解和測試聯想一款德國規格的ThinkBook 14 G9 IPL商務筆電時發現，內部搭載容量512GB的長江存儲M.2 NVMe PCIe 4.0 NVMe固態硬碟。

同時，實測數據顯示，該固態硬碟採用3D QLC快閃記憶體，順序讀取與寫入速度最高分別約為每秒3,950MB與2,514MB。其優點為大容量與高性價比，缺點則是寫入速度較慢與耐用度較低。

該媒體並分析，ThinkBook 14 G9 IPL定位為面向中小企業和主流辦公用戶的商務筆電，目標用戶對極致記憶體性能並不敏感。