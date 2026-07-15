張雪機車預告「最晚明年」來台展店 陸國台辦：願和台胞分享好產品

在2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）拿下賽季第六冠的張雪機車董事長張雪日前接受本報專訪時，首度給出來台開店時間表，「最晚不超過明年」，開幕時定要親自到場。大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日回應指，大陸願意分享大陸的好產品給台胞，支持兩岸企業合作共贏。

張雪日前接受本報專訪時還承諾，未來台灣的車主，將和大陸車主享受完全一樣的售後保障服務。他並提到，想到台灣環島、與車迷交流，並拜訪陪伴張雪機車一起成長的正新輪胎總部。

對此，朱鳳蓮15日在國台辦例行記者會上表示，兩岸同胞是一家人，大陸願意同廣大台灣同胞分享大陸好產品，支持兩岸企業雙向投資、合作共贏。希望兩岸業界充分發揮各自優勢，深入交流合作，更好服務兩岸民眾，讓兩岸民眾都能買到和用上質量優良、價格適中的好產品。