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陸上半年外貿增16.9％ 房地產投資大減18％

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸國務院新聞辦公室15日舉行2026年上半年國民經濟運行情況記者會。圖／取自國新網
大陸國務院新聞辦公室15日舉行2026年上半年國民經濟運行情況記者會。圖／取自國新網

大陸國務院新聞辦公室15日舉行2026年上半年國民經濟運行情況記者會。大陸上半年經濟增長4.7％，從各項指標來看，外貿、工業及高技術製造業維持較快增長，但固定資產投資、民間投資及房地產市場持續低迷。大陸國家統計局副局長毛盛勇表示，國內「供強需弱」矛盾突出，經濟向好基礎還需鞏固。

外貿成為大陸上半年較亮眼的經濟數據。據大陸國務院新聞辦公室官網消息，上半年貨物進出口總額達25兆4,686億元（人民幣，下同），較去年同期增長16.9％，其中出口增長13.4％、進口增長22.1％。對共建「一帶一路」國家進出口增長14.8％，民營企業進出口增長17.0％，占整體進出口比重57.0％。

單看6月，大陸進出口總額年增24.2％，增速較5月加快7.3個百分點；其中出口增長20.8％，進口增長29.4％。機電產品上半年出口增長20.1％，占出口總額比重達63.5％。

工業生產也維持增長。上半年規模以上工業增加值年增5.4％，其中製造業增長5.6％。裝備製造業及高技術製造業增加值分別增長9.3％、13.3％，均明顯快於整體工業增速。

從主要產品來看，3D列印設備、鋰離子電池及工業機器人產量分別增長48.5％、39.3％及28.0％。今年前5個月，規模以上工業企業利潤總額為3兆1440億元，年增18.8％。

不過，投資數據持續承壓。上半年固定資產投資年減5.7％，扣除房地產開發後仍下降2.7％；其中基礎設施投資下降2.4％，製造業投資下降1.2％，民間投資下降8.5％。

房地產市場跌幅更明顯。上半年房地產開發投資年減18.0％，新建商品房銷售面積下降11.6％，銷售額下降13.6％。

消費市場增長也相對溫和。上半年社會消費品零售總額為24兆8722億元，年增1.3％；其中商品零售額增長1.1％，餐飲收入增長2.8％。大陸網路商品及服務零售額突破10兆元，增長5.2％。

就業方面，上半年城鎮調查失業率平均值為5.2％，6月為5.0％，較5月下降0.1個百分點。大陸企業就業人員每周平均工作時間為48.2小時。

上半年大陸居民人均可支配收入為2萬2981元，名義增長5.2％，扣除價格因素後實際增長4.2％。農村居民人均可支配收入實際增長5.5％，快於城鎮居民的3.4％。

毛盛勇表示，上半年大陸經濟運行在合理區間，生產供給較快增長、就業總體穩定、外貿增勢良好，新動能持續成長。不過，他也指出，外部不穩定及不確定因素較多，國內「供強需弱」矛盾突出，經濟向好基礎仍需鞏固。

大陸國家統計局副局長毛盛勇。圖／取自國新網
大陸國家統計局副局長毛盛勇。圖／取自國新網

房地產 國務院 出口

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