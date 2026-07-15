大陸第二季GDP增速放緩至4.3％ 上半年經濟增長4.7％

野村中國認為，中國大陸AI產業仍未到達周期頂峰，AI價值鏈仍有巨大上升潛力，並稱讚長鑫科技是大陸有史以來上市的最好的股票。瑞銀則指出，AI下半年關注模型能力、變現及Token投資報酬率（詞元ROI）三主題。

2026-07-15 02:17