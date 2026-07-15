大陸第二季GDP增速放緩至4.3％ 上半年經濟增長4.7％
大陸國家統計局15日公布2026年上半年經濟數據。初步核算，上半年大陸國內生產毛額（GDP）達69兆5704億元（人民幣，下同），按不變價格計算，較去年同期增長4.7％。其中，第二季經濟增速放緩至4.3％，低於第一季的5.0％；若與前一季相比，第二季GDP增長0.9％。
據央視報導，大陸國務院新聞辦公室15日上午舉行記者會，大陸國家統計局發布上半年經濟資料。大陸國家統計局副局長毛盛勇表示，數據顯示，今年上半年，大陸經濟頂住壓力運行在合理區間，生產供給較快增長，就業形勢總體穩定，物價溫和上漲，對外貿易增勢良好，新動能快速成長，民生保障有力有效，發展韌性持續彰顯。
據澎湃新聞報導，分季度來看，大陸第一季GDP較去年同期增長5.0％，第二季增長4.3％；從季增率來看，第二季GDP增長0.9％。
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