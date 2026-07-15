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青海風電葉片基地 正式投產
近日，東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）格爾木風電葉片製造基地首支風機葉片順利亮相。該基地坐落於青海格爾木昆侖經濟開發區，是當前全球海拔最高的風電葉片製造基地，此次首支葉片正式亮相，標誌大陸高原風電裝備本地化製造實現實質性突破。
據悉，該基地可自主生產長度超一百三十公尺大型風機葉片，投產後年產能可達一百萬千瓦，生產布局立足青海本地新能源市場，輻射整個青藏高原風電開發場景。項目落地前，青海本地無大型風電葉片規模化生產能力，風機葉片全部依賴外部長途運輸，物流成本高、交付週期長。此次投產後，將有效填補青海省風電葉片本地化生產空白，推動高原葉片生產技術突破，完善高原風電裝備全產業鏈配套。
東方風電總部位於四川德陽，依託本地製造優勢吸引上下游配套企業集聚落地，帶動裝備製造、物流運維等相關產業協同發展，助力柴達木千萬千瓦級風光大基地建設。
下一步，東方風電將持續優化高原適配型葉片生產工藝，擴大產能供給，以本地化製造降低高原風電項目建設成本，為大陸西部清潔能源規模化開發貢獻力量。
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