青海風電葉片基地 正式投產

大陸國家統計局上個月中公布，今年一至五月，全大陸城鎮調查失業率平均值為百分之五點二，強調「就業形勢總體穩定」。但北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵推算，大陸廣義失業率應已達百分之十點二，長期受挫的失業人口約兩千四百萬人，其中一千三百萬人是十六歲至廿四歲的年輕人。

2026-07-15 00:14