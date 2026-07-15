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東風電動車跨進加拿大

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

加拿大總理卡尼今年1月與中國大陸達成協議，允許大陸製造的電動車在低關稅配額下進入加拿大市場。東風汽車有望成為最新一家借助該協議拓展加拿大業務的大陸車廠。

彭博報導，東風汽車本周將在蒙特婁舉行的活動上展示部分電動車型。目前，該公司正為旗下車型辦理加拿大監管認證，為日後向當地消費者銷售作準備，預計最快可於明年推出首批兩款車型。

2024年，時任加拿大總理杜魯道在原有6.1%的關稅基礎上，對中國大陸製造的電動車加徵100%附加關稅，令大陸電動車難以進入加拿大市場，不僅迫使特斯拉調整供應鏈部署，也讓大陸品牌難以在當地建立銷售據點。陸方對此多次提出抗議以及反傾銷調查等反制措施。

今年1月，卡尼赴陸與大陸國家主席習近平會面並達成協議，加拿大取消對最多4.9萬輛陸製電動車徵收的100%附加關稅，初步有效期為一年；中方取消對部分加拿大農產品徵收的關稅。

目前，特斯拉是唯一一家大規模利用該配額的企業，已從上海工廠向加拿大運送數千輛汽車。不過，卡尼曾表示，希望加拿大道路上能出現更多不同品牌的電動車。

大陸車廠對出口的依賴度越來越高。數據顯示，今年上半年，東風汽車出口10.8萬輛車，與去年同期相比增長82.1%，在乘用車廠商的市占率中排名第九，出口增速低於零跑汽車、吉利汽車和特斯拉中國。

加拿大 電動車 特斯拉

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