大陸手機市場連5季衰退

國際數據公司（IDC）發布最新數據顯示，受到記憶體緊缺影響，2026年第2季大陸智慧手機市場出貨量約為6,601萬支，年減4.3%，已連續五季負增長。不過，華為和蘋果iPhone系列第2季出貨量，分別逆勢攀升19.4%和24.4%。

IDC數據顯示，在中國大陸市場，華為第2季以22.6%市占位居第一，蘋果以18.1%緊隨其後。排名第五的小米出貨量大跌21.7%，Oppo和Vivo的出貨量則分別下滑9.7%和11.4%。

記憶體晶片供應緊缺已迫使安卓手機廠商紛紛漲價，不僅拖累出貨量，也加劇市場兩極分化。

IDC中國高級分析師指出：「當競爭對手紛紛漲價時，華為和蘋果保持價格穩定。在一個多數市場因素都在讓消費者觀望的季度裡，這給了猶豫不決的買家一個果斷下單的理由。」政府補貼效應的減弱也消除先前幾季支撐需求的因素。