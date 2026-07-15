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陸車企新戰術 先外賣再內銷

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
比亞迪「騰勢Z」採用「先海外、後國內」方式進行銷售。圖／取自網路
比亞迪「騰勢Z」採用「先海外、後國內」方式進行銷售。圖／取自網路

大陸車市內捲嚴重，車企巨頭紛紛出海，近期比亞迪「騰勢Z」採用「先海外、後國內」進行銷售，且海外售價還比大陸國內售價高出許多。而這種另類「出口轉內銷」模式，也成為當前不少車企走向海外市場規劃的新產品打法。

事實上，大陸已經已有車企新車款採取先出口、再內銷的操作，比如奇瑞在2009年首次嘗試，將旗下瑞虎DR從國外引入國內市場銷售；比亞迪也計劃將其2024年海外皮卡車型Shark 6「轉內銷」，引入方程豹品牌，並計劃於今年下半年在中國大陸市場上市。

大陸造車新勢力小鵬也已明確定位全球化戰略車型的Mona L03將在德國上市，而非先在大陸國內上市再出口，此舉也打破了小鵬以往出海方式。

據悉，騰勢Z海外售價區間高達14.29萬英鎊~17.29萬英鎊（約合人民幣130萬元~158萬元），而騰勢Z 13日在大陸國內開啟預售通道，推出三個版本預售價（不含選配）：COUPE（硬頂版）人民幣68萬元、SPIDER（敞篷版）人民幣78萬元、RACING（賽道版）人民幣118萬元。

報導稱，大陸汽車在國外售價大多是其國內的1.5~2倍，比如瑞虎DR、極氪X、小鵬X9、仰望U9等車型，在國外的售價約是國內售價的兩倍。

其中，一些新能源新車國外售價甚至超過其國內售價的三倍，比如：騰勢Z9GT、吉利銀河E5、方程豹8等新能源汽車。

蔚來汽車CEO李斌、小鵬汽車董事長何小鵬均曾談及，大陸汽車出口需要考慮關稅、匹配海外認證標準等，且大陸新能源車在國外的定位瞄向高端化，不做低價「內捲」，大陸新能源車在海外售價高於國內也是合理狀態。

大陸乘聯會祕書長崔東樹認為，大陸汽車國外售價比國內售價高的原因在於成本高，其中包括各國的關稅抬升了車價。

同時，大陸汽車出口的跨境物流、海外人工、嚴苛的海外認證與本地化改造也增加了成本。此外，海外競爭寬鬆，利潤較高；大陸汽車品牌溢價也對售價提高有促進作用。

比亞迪 中國大陸 大陸

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